নিউজ ডেস্ক, 7 ডিচেম্বৰ: এগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী পুৰুষে পৰস্পৰৰ বুজা-বুজিৰ মাজত যদি যৌন কাৰ্যত লিপ্ত হয় বা যৌন সংগম কৰে তেন্তে তাক বহু সমাজ ব্যৱস্থাত অবৈধ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় ৷ কিন্তু বহু সমাজ ব্যৱস্থাত বিবাহৰ পূৰ্বে যৌন কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাটো অবৈধ বা অসামাজিক কাৰ্য হিচাপে গণ্য কৰা হয় (sex outside marriage) ৷ অৰ্থাৎ সমাজভেদে ইয়াৰ নীতি-নিয়ম সলনি হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত বিশেষ ধৰা-বন্ধা নীতি-নিয়ম নাই যদিও শেহতীয়াকৈ এখন দেশত প্ৰণয়ন কৰা এখন আইনক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ বিতৰ্ক ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে দেশখনত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ ৷

হয়, আমি ক’ব বিচাৰিছো ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা ৷ ইণ্ডোনেছিয়া চৰকাৰে প্ৰণয়ন আৰু কাৰ্যকৰী কৰা এখন আইন এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি(Indonesia sex law) ৷ এই আইন অনুসৰি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে কোনো মহিলা অথবা পুৰুষেই লিপ্ত হ’ব নোৱাৰিব যৌন কাৰ্যত(Indonesia bans sex before marriage) ৷ অন্যথা বিহা হ’ব তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড (Jail for sex before marriage) ৷ শেহতীয়াকৈ মুছমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ দেশখনত ধৰ্মীয় ৰক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই এই আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷

এই আইনখনক লৈ ইণ্ডোনেছিয়াত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ (Indonesia sex law protest) ৷ জাকাৰ্টাৰ সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে মানৱ অধিকাৰ সংগঠন সমূহে (Jakarta Indonesia) ৷ লগতে আইনখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে সহস্ৰাধিক লেখ আবেদন ৷ সমালোচক সকলে এই আইনে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰ্যটন উদ্যোগত বিৰূপ প্ৰভাৱ বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে, লগতে অভিযোগ তুলিছে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰো ৷

কেৱল সিমানেই নহয়, বিবাহৰ পূৰ্বে প্ৰেমিক-প্ৰেমিকা একেলগে থকাৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে চৰকাৰে ৷ যদিহে এনে কৰা হয়, তেন্তে তেনেলোকৰ হ’ব পাৰে 6 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড ৷ পূৰ্বে দেশখনত বিবাহিত পুৰুষ বা মহিলাই আনৰ সৈতে যৌন সংগম কৰাটোতহে নিষেধাজ্ঞা আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া বিয়াৰ পূৰ্বে হ’ব পৰা সকলো যৌন কাৰ্যত জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা ৷

এই নতুন আইনখনক লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ইণ্ডোনেছিয়া (sex law protest) ৷ চৰকাৰক এই আইন উঠাই লোৱাৰ দাবী দেশখনৰ অধিকাংশ নাগৰিকৰ ৷

