ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ৫ জুলাই : ভাৰতৰ উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰশংসা কৰি দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছে কয় যে বৰ্তমান মহাকাশ-প্ৰযুক্তি ষ্টাৰ্ট-আপত 'বিস্ফোৰক' বিকাশৰ সাক্ষী হোৱা দেশখনে 'গ্ৰহটোৰ সংযোগক চূড়ান্ত সীমালৈ পৰিৱৰ্তন' কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু চীনৰ বাবে 'প্ৰত্যাক্ৰমণকাৰী' হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে ।

"১৯৬৩ চনত প্ৰথমটো ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰাৰ সময়ত ভাৰত আছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি অনুসৰণ কৰা এখন দৰিদ্ৰ দেশ । সেই সময়ত ভাৰতে কোনোমতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল । কিন্তু আজিৰ মহাকাশ দৌৰত ভাৰতে যথেষ্ট নিশ্চিত ভিত্তি বিচাৰি পাইছে ।" আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আগশাৰীৰ বাতৰিকাকতখনে এনেদৰে কয় ।

'দ্য চাৰ্জিং ষ্ট্ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ডছ স্পেচ বিজনেছ' (The Surprising Striver in the World's Space Business) শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰত কমেও ১৪০ টা পঞ্জীয়নভুক্ত মহাকাশ-প্ৰযুক্তি ষ্টাৰ্ট-আপৰ গৃহ হৈ পৰিছে । যাৰ ভিতৰত আছে এক স্থানীয় গৱেষণা ক্ষেত্ৰ, যিয়ে গ্ৰহটোৰ সংযোগক চূড়ান্ত সীমালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ থিয় দিছে । "ষ্টাৰ্ট-আপৰ বিকাশ বিস্ফোৰক হৈছে । আৰু তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াবলৈ এখন ডাঙৰ বজাৰ দেখিছে ।" কাকতখনে কয় ।

ভাৰতৰ 'বৈজ্ঞানিক শক্তি হিচাপে গুৰুত্ব' কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ প্ৰতিবেদনত বিগত মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৱাশ্বিংটন ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । তাত দুয়োপক্ষই জাৰি কৰা যুটীয়া বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে দুয়োগৰাকী নেতাই মহাকাশ সহযোগিতাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে নতুন সীমাত উপনীত হ'বলৈ এক পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

যুটীয়া বিবৃতিত নেতা দুগৰাকীয়ে মহাকাশ অৰ্থনীতিৰ সমগ্ৰ মূল্য শৃংখলাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতীয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাজত বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি আৰু ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি স্থানান্তৰৰ সুবিধাৰ বাবে আহ্বান জনায় । নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ প্ৰতিবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰত দুয়োটায়ে "মহাকাশক এনে এক ক্ষেত্ৰ হিচাপে চায়, য'ত ভাৰতে তেওঁলোকৰ পাৰস্পৰিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী চীনৰ প্ৰতিৰোধী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে ।"

"ভাৰতৰ এটা সুবিধা হৈছে ভূ-ৰাজনৈতিক ।" কাকতখনে কয় । লগতে যোগ দিয়ে যে ৰাছিয়া আৰু চীনে উৎক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিকভাৱে কম ব্যয়ৰ বিকল্প আগবঢ়াইছে । কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই প্ৰতিযোগী হিচাপে ৰাছিয়াৰ ভূমিকা সমাপ্ত কৰিছে । লগতে কোৱা হৈছে যে ছেপ্টেম্বৰত ৰাছিয়াই ইয়াৰ ৩৬ খন মহাকাশযান জব্দ কৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছ উপগ্ৰহ ষ্টাৰ্ট-আপ ৱানৱেবৰ ২৩০ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ লোকচান হৈছিল । ৱানৱেবৰ পৰৱৰ্তী উপগ্ৰহ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ (ইছৰো) দ্বাৰা কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে ।

