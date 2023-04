ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ১ এপ্ৰিল : অবৈধভাৱে কানাডাৰ পৰা আমেৰিকালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত ছেইণ্ট লৰেন্স নদীত ডুব গৈ ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হয় (6 drowned in St Lawrence River) । ইয়াৰে ভিতৰত এটা ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ সদস্যও আছে (Indian family found dead near Canada border) ।

কানাডিয়ান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান চিবিচি আৰু চিটিভিৰ মতে (Canadian news outlets CBC and CTV), কানাডিয়ান উপকূলৰক্ষীয়ে আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা অনুসন্ধানৰ সময়ত এখন লুটি খাই থকা নাও প্ৰত্যক্ষ কৰে । কুইবেকৰ এক জলাহভূমিত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি আৰক্ষীয়ে ছয়টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে (attempting to cross into US from Canada illegally) । আনহাতে, শুকুৰবাৰে চলোৱা আকাশী অনুসন্ধানৰ সময়ত আৰু দুটা মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি এছোচিয়েটেড প্ৰেছৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ ।

আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা এটি কেঁচুৱা বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে অঞ্চলটোত অনুসন্ধান চলি আছে । শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলত আকৱেচাস্নে মোহক আৰক্ষী সেৱাৰ উপ-প্ৰধান লী-এন অ'ব্ৰায়েনে সাংবাদিকক কয়, "উদ্ধাৰ কৰা ছয়জন ব্যক্তি দুটা পৰিয়ালৰ বুলি অনুমান হৈছে । ইয়াৰে এটা পৰিয়াল ৰোমানিয়ান বংশোদ্ভৱ আৰু আনটো ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।"

"আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে যে ৰোমানিয়ান পৰিয়ালটোৰ এটি কেঁচুৱাৰ সন্ধান পোৱা হোৱা নাই আৰু তাৰ সন্ধানত আমি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় । "এই লোকসকলে কানাডাৰ পৰা আমেৰিকাত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰি আছিল বুলি অনুমান হয় (illegal entry into US from Canada) ।" আনহাতে, আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহবোৰৰ ভিতৰৰ এটা তিনি বছৰৰ তলৰ শিশুৰ । শিশুটোক কানাডিয়ান পাছপোৰ্টৰ সৈতে পোৱা যায় আৰু সেইটো ৰোমানিয়ান পৰিয়ালটোৰ সদস্য ।

উল্লেখ্য যে আনুষ্ঠানিকভাৱে চিনাক্ত নোহোৱা মৃতদেহবোৰ কুইবেক, অণ্টাৰিঅ' আৰু নিউয়ৰ্ক ৰাজ্যৰ ওচৰত থকা মহক অঞ্চল আকৱেচাছনেৰ টিচি স্নাইহনেত পোৱা গৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে আন এজন সন্ধানহীন ব্যক্তিৰ সন্ধানৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা অভিযানৰ পিছত তেওঁলোকক আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ।

অ'ব্ৰায়েনে কয় যে এই ঘটনা অঞ্চলটোত চলি থকা চোৰাং ব্যৱসায়ৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে অতি সোনকালেই জানিব পৰা যাব । ইফালে আকৱেচাস্নে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীসকলক চিনাক্ত কৰা আৰু নিকটাত্মীয়ক অৱগত কৰোৱাত সহায় কৰিবলৈ ইমিগ্ৰেচন কানাডাৰ সৈতে কাম কৰি আছে । তেওঁলোকে নদীৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ বৃদ্ধি কৰিছে ।

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে (Canada Prime Minister Justin Trudeau) শুকুৰবাৰে কয় যে দুয়োটা পৰিয়ালৰ প্ৰকৃততে কি হ'ল সেই সম্পৰ্কে বহুতো প্ৰশ্ন আছে আৰু সেইবোৰৰ উত্তৰ জনাৰ প্ৰয়োজন । এইটো এক হৃদয়বিদারক পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মাজত থকা সৰু শিশুটোৰ বাবে । নিউ ব্ৰান্সৱিকত এক সংবাদমেলত তেওঁ এনেদৰে কয় । তেওঁ লগতে কয় য়ে এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়জনক হেৰুৱাই ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিয়ালবোৰৰ প্ৰতি আমাৰ সমবেদনা প্ৰথম আৰু সৰ্বাধিক ।

প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল সেইটোও আমি সঠিকভাৱে বুজিব লাগিব বুলি তেওঁ কয় । লগতে তেওঁ পুনৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যিমান পাৰি হ্ৰাস কৰিবলৈ যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য য়ে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত কানাডা-আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সীমান্তৰ ওচৰৰ মেনিটোবাত এটা কেঁচুৱাসহ চাৰিজন ভাৰতীয়ৰ মৃতদেহ হিমায়িত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল । ২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত আকৱেচাস্নে মোহক অঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা ছেইণ্ট ৰেগিছ নদীত ডুব যোৱা নাও এখনৰ পৰা ছয়জন ভাৰতীয় নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

