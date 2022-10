নিউজ ডেস্ক, ৬ অক্টোবৰ : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Purdue University in US) ২০ বছৰীয়া ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ছাত্ৰ বৰুণ মনীষ চীডাক তেওঁৰ ৰুমমেটে নিজৰ কোঠাতে হত্যা কৰে (Indian American student killed in US) । প্ৰাথমিকভাৱে হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰুমমেটজনক ।

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছিউলৰ এজন ২২ বছৰীয়া জুনিয়ৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি মেজৰ জি মিন শ্বাক গোচৰটোৰ মুখ্য সন্দেহজনক হত্যাকাৰী হিচাবে ৰখা হৈছে । পাৰ্ডুৰ আৰক্ষী প্ৰধান লেছলি ৱিটে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

এনবিচিৰ এক প্ৰতিবেদনত (NBC report) কোৱা হৈছে যে একাধিক তীক্ষ্ণ শক্তিৰ আঘাতৰ (multiple sharp force traumatic injuries) ফলত চীডাৰ মৃত্যু হয় আৰু প্ৰাথমিক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুসৰি মৃত্যুৰ ধৰণটো এটা নৰহত্যা আছিল । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এজন মুখপাত্ৰই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে, বুধবাৰে পুৱা ১২.৪৪ বজাত চৌহদৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ মেককুটচিয়ন হলৰ পৰা পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয় আৰক্ষী বিভাগলৈ ৯১১ টা কল আহে । ফোনটো শ্বায়ে নিজেই কৰিছিল । আনহাতে, পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাপতি মিচ্চ ডেনিয়েলছে এক বিবৃতিত কয় যে পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয় আৰক্ষী বিভাগে ঘটনাটোৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত চলাই আছে ।

"আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে এইটো আমাৰ চৌহদত সংঘটিত এক কৰুণ ঘটনা আৰু আমাৰ সমবেদনা এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত সকলোলৈকে... মই আপোনালোকক আশ্বাস দিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা আমাৰ চৌহদত একমাত্ৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ।" ডেনিয়েলছে তেওঁৰ বিবৃতিত লগতে কয় ।

আনহাতে, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মতে, 2014 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পিছত এইটো পাৰ্ডুৰ প্ৰথম অন-কেম্পাছ হত্যাকাণ্ড আছিল । ইণ্ডিয়ানাপলিছ ষ্টাৰে জনোৱা অনুসৰি, ছীডাৰ ২১ সংখ্যক জন্মদিনৰ বাবে মাত্ৰ ১০ দিন বাকী আছিল । তেওঁ ২০২০ চনত পাৰ্ক টিউডাৰ হাইস্কুলৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু স্নাতক হোৱা বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মেধা বৃত্তি কাৰ্যসূচীত ছেমি ফাইনেলিষ্ট আছিল ।

লগতে পঢ়ক :মেক্সিকোত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত মেয়ৰসহ নিহত ১৮