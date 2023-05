ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 12 মে’ : পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ বাবে এক ডাঙৰ সকাহ ৷ কিয়নো বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খানৰ গ্ৰেপ্তাৰক ‘অবৈধ’ বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে তেওঁক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ইছলামবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এঘন্টাৰ বাবে হাজিৰ কৰা হ’ব পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানক (Imran Khan set to appear before Islamabad High Court) ৷

ডনৰ বাতৰি অনুসৰি, চিজেপি বান্দিয়াল, ন্যায়াধীশ মহম্মদ আলী মাজহাৰ আৰু ন্যায়াধীশ আথাৰ মিনাল্লাহক লৈ গঠিত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে আল-কাদিৰ ট্ৰাষ্ট গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিৰুদ্ধে খানৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে (Islamabad High Court upheld Imran Khan arrest) । উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানৰ অৰ্ধসামৰিক ৰেঞ্জাৰে দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত চলিত মাহৰ 9 তাৰিখে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় (Imran Khan arrested outside Islamabad HC) ।

ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত আল-কাদিৰ ট্ৰাষ্ট গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল খানক ৷ ইফালে IHC য়ে খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো সমৰ্থন কৰে যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে আদালতৰ ভিতৰৰ পৰা কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ঘোষণা কৰে ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়েই, আজি আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পুৱা 11 বজাত উচ্চ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হ’ব (Imran Khan to appear before Islamabad High Court )৷

মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে খানৰ পৰিয়ালৰ লোকে ইমৰাণ খানক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে দুৰ্নীতি বিৰোধী সংস্থা নেশ্যনেল একাউণ্টেবিলিটি ব্যুৰো (National Accountability Bureau চমুকৈ NAB) ক নিৰ্দেশ দিছিল যে ইমৰাণ খানক এঘণ্টাৰ ভিতৰত বিয়লি 4.30 বজাত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) হাজিৰ কৰিব লাগে । সেই অনুসৰিয়েই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে খানক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ।

তথ্য মতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইছলামবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত আল-কাদিৰ ট্ৰাষ্ট গোচৰত 1 মে’ত NAB ৰ অধ্যক্ষই গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল (Supreme Court on Imran Khan arrest) ৷ অৱশ্যে এই গ্ৰেপ্তাৰ বৰ্তমান লিখিত ৰূপত অবৈধ আৰু বেআইনী বুলি ঘোষণা কৰা হয় ৷

ইফালে খানৰ পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনচাফে এক বাৰ্তাযোগে তেওঁৰ অনুগামীসকলক আই এইচ চিৰ পৰা অলপ দূৰৈত থকা জি-13 অঞ্চললৈ পুৱা 10 বজাত খানৰ ভাষণৰ বাবে উপস্থিত হ’বলৈ কয় ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে দলৰ নেতাজনে ভাষণ দিয়াৰ মনস্থ কৰিছে (Imran Khan speech at Islamabad High Court) ৷

ইয়াৰ উপৰিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইছলামবাদ আৰক্ষীক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাত কোনো ক্ৰুটি নাৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দিয়া বক্তব্যত খানে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সষ্টি কৰাৰ বিপৰীতে নিজৰ অনুগামীসকলক শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷

