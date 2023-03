ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ২৮ মাৰ্চ : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰই সোমবাৰে নেছভিলৰ এখন খ্ৰীষ্টান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তিনিটা শিশুকে ধৰি ছয়জন লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে (Christian elementary school in US mass shooting) । দুটা ভিন্ন আক্ৰমণ শৈলীৰ ঘটনাৰ এটাত হত্যাকাৰীয়ে স্বয়ংক্ৰিয় অস্ত্ৰ আৰু আন এটাত হেণ্ডগান ব্যৱহাৰ কৰে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ । উল্লেখ্য যে এই হত্য়াকাণ্ড সংঘটিত কৰিবৰ বাবে হত্যাকাৰীয়ে এক বিস্তৃত পৰিকল্পনা কৰিছিল । পৰিকল্পনা অনুসৰি, এক বিতং মানচিত্ৰ উলিয়াই ভৱনটোৰ নিৰীক্ষণ চলাই তাৰ পিছত এই গণহত্যাৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰা বুলিও আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ (Former student kills 6 in US School) ।

উল্লেখ্য যে নেচভিলৰ কোৱানেণ্ট স্কুলত সংঘটিত এই গণহত্যা হৈছে দেশখনত সংঘটিত ৰাজহুৱা গুলীচালনাৰ শেহতীয়া ঘটনা (US mass shooting incidents) । হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছিল তিনিটা 9 বছৰীয়া শিশু, বিদ্যালয়ৰ শীৰ্ষ প্ৰশাসক, এজন বিকল্প শিক্ষক আৰু এজন ৰক্ষক।

ঘটনাটোৰ সময়ত বিদ্যালয়খনত এক পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান চলি আছিল আৰু সকলোৱে তাৰ উলাহত মত্ত আছিল (mass shooting in US school) । তেনেতে সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত আতংকিত অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয়লৈ দৌৰি যায় তেওঁলোকৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ সুৰক্ষিত আছেনে তাকে লৈ ব্যগ্ৰ হৈ পৰে । ইফালে ঘটনাৰ পিছত মেট্ৰ'পলিটান নেছভিলৰ আৰক্ষী প্ৰধান জন ড্ৰেকে সোমবাৰে সংবাদমেলত কয়, "এইটো এটা অতি দুখজনক ঘটনা আৰু শিশুসকলক ভৱনৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত যি দৃশ্য, সেয়া চাই মোৰ চকু সেমেকি উঠে ।"

অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই হত্যাকাৰীৰ বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দিব পৰা নাই । হত্যাকাৰী পুৰুষ নে মহিলা সেই বিষয়তো কোনো স্পষ্ট তথ্য নাই আৰক্ষীৰ হাতত । অৱশ্যে ঘটনাৰ কেইবা ঘণ্টা পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক এগৰাকী 28 বছৰীয়া মহিলা বুলি চিনাক্ত কৰে । তেওঁক অড্ৰে হেল বুলি চিনাক্ত কৰে । ইয়াৰ পিছত দুপৰীয়া এক সংবাদমেলত আৰক্ষী প্ৰধানজনে কয় যে হেল এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছিল । অৱশ্যে তেওঁক চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অস্বীকাৰ কৰা হয় ।

আনহাতে, হত্যাকাণ্ডৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত ড্ৰেকে কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেও হত্যাকাৰীৰ সেয়া শীতল মস্তিষ্কৰে কৰা পূৰ্ব পৰিকল্পিত এক ঘটনা বুলি উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :Kabul suicide bomb blast : কাবুলত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ, ৬ গৰাকী নিহত