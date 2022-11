ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,৩ নৱেম্বৰ : এলন মাস্কে টুইটাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । টুইটাৰৰ ভিতৰচ'ৰাত একপ্ৰকাৰ খলকনি তুলিছে এলন মাস্কে । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে টুইটাৰত এইবাৰ বৃহৎ ছাটাই কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (Twitter is likely to be made a big cut)। অৱশ্যে কিমান কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি এৰিব লাগিব সেয়া সময়েহে ক'ব ।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি বুধবাৰে সন্ধিয়া মাস্কে পৰামৰ্শদাতাসকলৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত এক বৈঠকত মিলিত হৈছে । তেওঁৰ সহকৰ্মী তথা PayPalৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডেভিদ চাক্সো এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল । এই বৈঠকত ছাটাই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ।

বাতৰি অনুসৰি এই বৈঠকত টুইটাৰৰ প্ৰায় ৩,৮০০ কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে (Removing staff on Twitter)। আনহাতে আন এক সূত্ৰৰ মতে টুইটাৰৰ ৩,৭০০ কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি দিয়া হ'ব ।

সূত্ৰৰ মতে শুকুৰবাৰে কৰ্মচাৰীসকলক ছাটাইৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে ছাটাই হ'বলগীয়া কৰ্মচাৰীসকলক ৬০ দিনৰ দৰমহাও দিব পাৰে । ইফালে চিৰদিনৰ বাবে ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ টুইটাৰৰ যি ব্যৱস্থা আছে মাস্কে সেই নীতিও সমাপ্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, মাস্কে টুইটাৰ ক্ৰয় কৰাৰ চুক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও সক্ষম হোৱা নাছিল । তাৰ পাছতে মাস্কে ছাটাইৰ নীতি বিবেচনা কৰা আৰম্ভ কৰিছিল ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে যে মাস্কে টেছলাত কৰা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাসমূহো বৰ্তমানৰ বাবে স্থগিত ৰাখিছে । যোৱা সপ্তাহত এলন মাস্কে টুইটাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (Elon Musk new decision on Twitter)। মাস্কে টুইটাৰ ব্লু টিকৰ বাবে এটা নতুন নীতি ঘোষণা কৰিছে ।

আনহাতে সম্পাদনা সুবিধাটোও এই সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে সকলোৰে বাবে মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে । মাস্কে ঘোষণা কৰিছে যে এখন 'কণ্টেট মডাৰেশ্যন কাউন্সিল' গঠন কৰা হ'ব ।

