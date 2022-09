ইন্টাৰনেশ্য়নেল ডেস্ক ,৬ ছেপ্তেম্বৰ: ইংলণ্ডৰ বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনক(Outgoing UK Prime Minister Boris Johnson)মঙলবাৰে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী লিজ ট্ৰাছে(New PM of UK Liz Truss)কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ডাউনিং ষ্ট্ৰীটৰ(Downing Street)১০ৰ বাহিৰত বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰা হয় । তেওঁ "এয়াই মানুহ" বুলি উল্লেখ কৰি কৈছিল যে কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত তেওঁ ৰাণীক চাবলৈ বালম'ৰেলত থাকিব । তেওঁ কয় যে তেওঁৰ যাত্ৰা এক ৰিলে দৌৰ আছিল য'ত তেওঁলোকে নিয়মসমূহ আধাবাটতেই সলনি কৰিছিল ।

বিদায়ী নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ(Conservative Party leadership)নেতৃত্বৰ প্ৰতিযোগিতাখন এক অপ্ৰত্যাশিত ৰিলে দৌৰ আছিল । এই নিয়মসমূহ আধাতে সলনি কৰা হৈছিল । তেওঁ কয়,'কিন্তু এতিয়াৰ বাবে সেইটো কেতিয়াও বেয়া নাপাব'। নিজৰ সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰি জনছনে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে ব্ৰেক্সিট(Brexit) সম্পন্ন কৰিছে । তদুপৰি ইউৰোপত দ্ৰুততম ভেকছিন ৰোলআউট প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে ইউক্ৰেইনলৈ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ(supply of weapons to Ukraine)যোগানৰ ফলত যুদ্ধৰ গতিপথ ভালদৰে সলনি হ'ব পাৰে ।

বৰিছ জনছনে লগতে ৰাস্তাবোৰ সুৰক্ষিত কৰা(making streets safer),ৰাজপথত অধিক আৰক্ষী, চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ(building of hospitals)আৰু হাজাৰ হাজাৰ নাৰ্ছ নিয়োগ কৰাকে ধৰি তেওঁৰ অন্যান্য সফলতাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ শিক্ষা আৰু তিনিটা নতুন উচ্চ গতিৰ ৰেলপথৰ বাবে অভিলেখ পুঁজি দিয়া বুলিও দাবী কৰে ।

তেওঁ কয়,'মই লাহেকৈ পৰিৱেশত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিম আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ কোনো দূৰৱৰ্তী আৰু অস্পষ্ট কোণত অদৃশ্যভাৱে ছিটিকি পৰিম । আমি এক সম্পূৰ্ণ আৰু সমগ্ৰ যুক্তৰাজ্য(সংঘ)ইউনিয়ন ইমানেই শক্তিশালী যে যিসকলে ইয়াক ভাঙিব বিচাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থাকিব,কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও সফল নহ'ব ।'

তেওঁ লগতে যোৱা তিনি বছৰত তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ চোৱাচিতা কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে তেওঁৰ কুকুৰ ডিলিন আৰু লেৰী,ডাউনিং ষ্ট্ৰীট মেকুৰীৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । উল্লেখ্য যে সোমবাৰে ট্ৰাছক নতুন ৰক্ষণশীল নেতা হিচাপে মনোনীত কৰা হয় আৰু তেওঁ মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে আজি লিজ ট্ৰাছক কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়(Liz Truss announced new head of Conservative Party)। ৪৭ বছৰীয়া লিজ ট্ৰাছ ব্ৰিটেইনৰ তৃতীয়গৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী(3rd female PM of UK Liz Truss) । তেওঁ সকলো কনজাৰ্ভেটিভ দলৰ সদস্যৰ ডাক বেলটৰ জৰিয়তে ঋষি ছুনকক পৰাস্ত কৰে ।

লগতে পঢ়ক:নৱনিৰ্বাচিত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী লিজ ট্ৰাছক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰৰ অভিনন্দন