ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ২৮ এপ্ৰিল : চলিত বছৰৰ মে’ মাহত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপান ভ্ৰমণ কৰিব (Biden to travel South Korea and Japan) । এই ভ্ৰমণৰ সময়তে টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব (US President will attend the QUAD summit in Tokyo) । ইফালে এই সন্মিলনতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক জ' বাইডেনে সাক্ষাৎ কৰিব (Joe Biden will meet PM Narendra Modi)। হোৱাইট হাউচৰ প্ৰেছ সচিব জেন পাচাকিয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।

জানিব পৰা মতে, ২০-২৪ মে' লৈ জ' বাইডেনৰ দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপান ভ্ৰমণৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । জেন পাচাকিয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, এই ভ্ৰমণে ইণ্ডো-পেচিফিক সম্পৰ্কক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । বাইডেনে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি য়ুন চুক ইয়োল আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিচিদা ফুমিঅ'ৰ সৈতেও দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ।

এই বৈঠকত নিৰাপত্তাজনিত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰা, অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰা আৰু ব্যৱহাৰিক ফলাফল প্ৰদানৰ বাবে আমেৰিকাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ সুযোগৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব । পাচাকিয়ে সদৰি কৰা মতে, টকিঅ'ত ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে ভাৰতৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোৱাড গোটৰ নেতাসকলকো সাক্ষাৎ কৰিব ।

