ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১৬ নৱেম্বৰ: পোলেণ্ডত ৰাছিয়াৰ মিচাইল আক্ৰমণৰ পাছতেই বুধবাৰে পুৱতি নিশা এখন জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে(Biden calls emergency meeting after missile hits Poland) । জি-৭ আৰু নাটোৰ নেতাসকলৰ সৈতে এই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰে বাইডেনে(Biden meeting of G7 and NATO leaders in Indonesia) । ইউক্ৰেইন আৰু পোলেণ্ড সীমান্তত ৰাছিয়ান মিছাইলে আঘাত কৰাৰ ফলত পোলেণ্ডৰ দুজন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ প্ৰকাশিত হৈছিল(Russian made missile killed two people in Poland) ।

পোলেণ্ডত মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছতে বাইডেনৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান

মিছাইল বিস্ফোৰণৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে নাটোৰ সদস্যসকল তথা বাইডেনে নিশাটোৰ ভিতৰতে সক্ৰিয় হৈ পৰে । বাইডেনে বুধবাৰে পুৱতি নিশা পোলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এন্দ্ৰজেজ ডুডা(President Andrzej Duda)ক ফোন কৰি প্ৰাণহানিৰ বাবে গভীৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰে । লগতে বাইডেনে পোলেণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে সম্পূৰ্ণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থন আৰু সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু নাটোৰ প্ৰতি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ নিশ্চিত কৰে ।

ইফালে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিঙ্কেনে(US Secretary of State Antony Blinken) পোলেণ্ড আৰু ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু তদন্তৰ বাবে সমৰ্থন ৰখাৰ আশ্বাস দিয়ে । তেঁও টুইটযোগে উল্লেখ কৰে যে ব্লিঙ্কেনে পুৱাৰ পৰা পোলেণ্ডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰাউ আৰু ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী কুলেবাৰ সৈতে পূৱ পোলেণ্ডত হোৱা বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে(Russia Ukraine War update) । তদন্ত আগবঢ়াৰ লগে লগে আগন্তুক দিনবোৰত ঘনিষ্ঠভাৱে সমন্বিত হৈ থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু তেঁওলোকে উপযুক্ত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে পোলেণ্ডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত মিছাইলটো ৰাছিয়াত তৈয়াৰ কৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু পোলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডুডাই কয় যে ইয়াক ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ক'ৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো প্ৰকৃত তথ্য লাভ কৰা নাই । যদি এই মিছাইল ৰাছিয়াৰ বুলি নিশ্চিত হয় তেন্তে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ পিছত নাটো দেশৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ প্ৰথম আক্ৰমণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব ।

