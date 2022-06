ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,২৪ জুন : প্ৰকৃতিৰ ৰোষত আফগানিস্তান । সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল দেশখন (Two earthquakes in Paktika province last 3 days)। শুকুৰবাৰে পুৱাই সপ্তাহটোৰ দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল দেশখনৰ পাকটিকা প্ৰদেশ ।

ভূমিকম্পৰ ফলত মৃত্যু হয় প্ৰায় ৫ গৰাকী লোকৰ । আনহাতে ১১ গৰাকী লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । জানিব পৰা মতে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত পাকটিকা প্ৰদেশৰ গয়ান জিলাত এই ভূমিকম্পটো হৈছে ।

ইফালে দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ বুধবাৰেও ভয়ংকৰ ভূমিকম্প হৈছিল পাকটিকা প্ৰদেশত (Earth quake in Paktika province)। য'ত প্ৰায় ১,১০০ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই । ১,৬০০ ৰো অধিক লোক আহত হৈছিল এই ভূমিকম্পত । বিশেষকৈ গয়ান আৰু বৰমল জিলা এই ভূমিকম্পৰ ফলত সাংঘাতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ।

গয়ান জিলাত ১,৬০০ ৰো অধিক বাসগৃহ ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছিল । এই ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই দেশবাসীক শংকিত কৰি থকাৰ মাজতে শুকুৰবাৰ পুনৰ ভূমিকম্প হোৱাত এতিয়া অধিক চিন্তিত হৈছে দেশবাসী । বিশেষকৈ পাকটিকা প্ৰদেশৰ নাগৰিকসকল অধিক শংকিত হৈ পৰিছে ।

ইফালে আফগানিস্তানক এনে দুৰ্যোগৰ মাজতে বিভিন্ন দেশে সহায়ৰ বাবে মন মেলিছে । ভাৰতে ২ খনকৈ বিমানত বহু পৰিমাণে জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে । আফগানিস্তানৰ জনসাধাৰণক সহায়ৰ বাবে ভাৰত সদায় প্ৰস্তুত বুলিও ইতিমধ্যে চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে ।

