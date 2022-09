ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 5 আগষ্ট: কাবুলস্থিত ৰাছিয়ান দূতাবাসৰ সমীপত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ (Blast at Russia embassy in Kabul) ৷ ৰাছিয়ান দূতাবাসৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা 10.30 বজাত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ (Russian Embassy in Kabul ) ৷ বিস্ফোৰণত দুজন ৰাছিয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে প্ৰায় 20 জন লোক নিহত হয় বুলি জানিব পৰা হৈছে (20 people killed in Kabul blas) ৷ ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ৷

এক আত্মঘাতী বোমাৰুৱে এই বিস্ফোৰণতো সংঘটিত কৰাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে (Blast outside embassy in Kabu) ৷ দূতাবাসৰ গেটৰ সন্মুখত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা সশস্ত্ৰৰক্ষীয়ে আত্মঘাতী বোমাৰুক দেখি তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে ৷ এই বিস্ফোৰণত আন 11 জন লোক আহত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে বিস্ফোৰণত মৃত্যু হোৱা ৰাছিয়ান কৰ্মচাৰী দুজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই (Two Russian Killed in Kabul Blast) ৷

