নিউজ ডেস্ক, ২৪ অক্টোবৰ : ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে (Former PM of UK Boris Johnson) কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ (Conservative Party) নেতৃত্বৰ দৌৰৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি ছুনক সোমবাৰে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ দৌৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়ি গৈছে ।

যাৰ ফলত ঋষি ছুনক ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথম ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হৈছে । প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে এইটো সঠিক সময় নহয় বুলি কৈ দেশখনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে নিশা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে ছুনকৰ বাবে দেৱালী বিজয়ৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হৈ পৰিছে (Rishi Sunak in the race of UK PM) ।

৪২ বছৰীয়া প্ৰাক্তন উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ দেশখনৰ অৰ্থনীতি ঠিক কৰিব বিচাৰে, দলটোক একত্ৰিত কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ সময়ত তেওঁ দেশৰ বাবে সমৰ্পিত হ'ব বিচাৰে (UK outgoing Prime Minister Liz Truss) । উল্লেখ্য, তেওঁ উক্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত এক দৃঢ় অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু দেশখনৰ স্থানীয় সময় সোমবাৰে ২ বজাৰ ভিতৰত যি সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল তাৰ পূৰ্বেই ১০০ জন সাংসদৰ সমৰ্থনৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে (Rishi Sunak likely to be UK PM this Diwali) ।

আনহাতে, উক্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দৌৰৰ ছুনকৰ একমাত্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা হাউছ অব কমন্সৰ (House of Commons) নেতা পেনি মৰ্ডাণ্টৰ ১০০ জন সাংসদৰ সংখ্যা দখল কৰিবলৈ যথেষ্ট বাকী আছে । যাৰ ফলত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ লগে লগে প্ৰাক্তন বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীক নতুন নেতা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ।

যদি ছুনক আৰু মৰ্ডাণ্ট দুয়োৱে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰস্তুত কৰে তেন্তে তেওঁলোকে 170,000 টৰী সদস্যপদৰ অনলাইন ভোটৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব । উল্লেখ্য, ছুনকৰ বিজয়ে প্ৰাক্তন বিত্ত মন্ত্ৰীজনৰ বাবে ৰাজনৈতিক ভাগ্যত এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰিব । কিয়নো বিগত মাহত দলৰ সহকৰ্মীসকলৰ মাজত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা বিপুল সংখ্যক টৰী সদস্যৰ ভোটলৈ (Tory membership vote) ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰাত তেওঁ বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী লিজ ট্ৰাছৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল ।

উল্লেখ্য, ট্ৰাছে বৃহস্পতিবাৰে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীত তেওঁৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিদ্ৰোহৰ পিছত মাত্ৰ 45 দিন কাৰ্যকালৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । "মই আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰাৰ সুযোগ বিচাৰিছোঁ ।" ছুনকে তেওঁৰ শেহতীয়া প্ৰচাৰ ভাষণত এনেদৰে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "ব্ৰিটেইন এখন মহান দেশ, কিন্তু আমি এক গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । সেয়েহে মই কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ নেতা আৰু আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ থিয় দিছোঁ (United Kingdom) ।" তেওঁ চৰকাৰৰ প্ৰতিটো স্তৰত সততা, পেছাদাৰিত্ব আৰু দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কয় যে তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি এই কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ দিনে-নিশাই কাম কৰিব ।

উল্লেখ্য,ব্ৰিটেইনত জন্মলাভ কৰা ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি ছুনকৰ পিতৃ যশবীৰ এগৰাকী চিকিৎসক আৰু মাতৃ ঊষা এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্ট । ছুনকে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত তেওঁৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী শিপাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰিছিল আৰু ব্ৰিটেইৰ ৰাজকোষৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ উপাচাৰ্য হিচাপে 11 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটত দেৱালীৰ বন্তি জ্বলাই ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য, ঋষি ছুনকে ব্ৰিটেইনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যালয় উইনচেষ্টাৰ কলেজৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ অক্সফোৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দৰ্শন, ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি (পিপিই) বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জনৰ পিছত ষ্টেনফোৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এমবিএ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে । তেওঁৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান গোল্ডমেন ছাক্সত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু এজন হেজ ফাণ্ড মেনেজাৰ হিচাপে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই তেওঁক এনে এজন ব্যক্তিৰ আভা প্ৰদান কৰে ।

তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ২০১৫ চনত য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ৰিচমণ্ডৰ এখন সুৰক্ষিত টৰী আসন জয়ৰ সৈতে আৰম্ভ হয় । ইয়াৰ পিছত কোষাগাৰত কনিষ্ঠ ভূমিকাৰ পৰা তেওঁক হঠাতে ৰাজকোষৰ চেঞ্চেলৰ পদলৈ লৈ যোৱা হয় । তেওঁৰ প্ৰাক্তন বছ চাজিদ জাভিদে ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত পদত্যাগ কৰাৰ ফলত ছুনকক উক্ত পদবী প্ৰদান কৰা হয় ।

যদি তেওঁ তিনি মাহত তৃতীয় ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হয়, তেন্তে তেওঁ ব্ৰিটিছ অৰ্থনীতিৰ বাবে আটাইতকৈ বিপজ্জনক সময়ত এটা গভীৰভাৱে বিভক্ত টৰী দলক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কঠিন কামৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি বিশেষজ্ঞসকলৰ মত ।

