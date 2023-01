ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ১৫ জানুৱাৰী : দেওবাৰে বিয়লি বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰা ইয়েটি এয়াৰলাইনছৰ দুৰ্ঘটনাটো দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰত্যক্ষ কৰা ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ আন এক ভয়ংকৰ স্মৃতি (Yeti airlines crash in Nepal) । দেওবাৰে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত এতিয়ালৈকে ৩২ জন লোক নিহত হৈছে । আনহাতে, বিমানখনত থকা ৬৮ জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত পাঁচজন ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল । তথ্য অনুসৰি, বিগত 27 বছৰত নেপালত প্ৰায় 27 টা ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে (27 fatal crashes in Nepal in 27 years) । এই প্ৰতিবেদনত দেশখনৰ দহটা ডাঙৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হৈছে (ten deadly plane crashes in Nepal) ।

১) ৰয়েল নেপাল এয়াৰলাইনছৰ বিমান দুৰ্ঘটনা (Royal Nepal Airlines plane crash) : ১৯৬২ চনৰ ১ আগষ্টত নেপালত তদানীন্তন ৰয়েল নেপাল এয়াৰলাইনছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ডগলাছ ডিচি-৩ বিমান এখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । ভাৰতৰ গৌচৰ বিমানবন্দৰৰ (ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ) পৰা পালম বিমানবন্দৰলৈ (বৰ্তমান ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানসূচীত উৰা মৰা যাত্ৰীবাহী বিমানখনত থকা ১০ জন যাত্ৰী আৰু চাৰিজন কৰ্মচাৰীৰ আটাইকেইজন নিহত হয় ।

২) থাই এয়াৰৱেজৰ বিমান দুৰ্ঘটনা (Thai Airways plane crash) : ১৯৯২ চনৰ ৩১ জুলাইত থাইলেণ্ডৰ ডন মুয়াং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ ওচৰলৈ অহাৰ সময়ত থাই এয়াৰৱেজৰ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান ৩১১ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । যাৰ ফলত বিমানখনত থকা ৯৯ জন যাত্ৰী আৰু ১৪ জন কৰ্মচাৰীৰ আটাইকেইজনেই নিহত হয় ।

৩) পাকিস্তান ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰলাইনছ দুৰ্ঘটনা (Pakistan International Airlines crash) : থাই এয়াৰৱেজৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কেইমাহমান পিছত ১৯৯২ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ ওচৰলৈ যাওঁতে পাকিস্তান ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰলাইনছৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু তাত থকা ১৫৫ জন যাত্ৰী আৰু ১২ জন ক্ৰু সদস্যৰ সকলোকেইজনৰে মৃত্যু হয় । এইটো পাকিস্তান ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰলাইনছৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

৪) ৰয়েল নেপাল এয়াৰলাইনছ টুইন অটাৰ দুৰ্ঘটনা (Royal Nepal Airlines Twin Otter crash) : ২০০০ চনৰ ২৭ জুলাইত বজাং বিমানবন্দৰৰ পৰা ধঙ্গাধি বিমানবন্দৰলৈ যাওঁতে ৰয়েল নেপাল এয়াৰলাইনছৰ ডি হাভিলেণ্ড কানাডা ডিএইচচি-৬ টুইন অটাৰ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু বিমানখনত থকা ২৫ জন যাত্ৰীৰ সকলো আৰু আটাইকেইজন কৰ্মচাৰী নিহত হয় । বিমানখন দাদেলধুৰাৰ যোগবুদাৰ শিৱলিক পাহাৰৰ ৪,৩০০ ফুট জাৰায়াখালি পাহাৰত গছত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা যায় । দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বিমানখনত জুই লাগে ।

৫) ইয়েটি এয়াৰলাইনছ দুৰ্ঘটনা (Yeti Airlines Crash) : ২০০৮ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ইয়েটি এয়াৰলাইনছৰ ঘৰুৱা নেপালী বিমান এয়াৰলাইনাৰ ১০৩ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । উক্ত দুৰ্ঘটনাত কমেও ১৪ জন লোক নিহত হয় । ইয়াৰে ভিতৰত ১২ জন জাৰ্মানীৰ আৰু ২ জন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক আছিল ।

৬) অগ্নি বিমান দুৰ্ঘটনা (Agni Air Crash) : ২০১০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কাঠমাণ্ডুৰ পৰা নেপালৰ লুকলালৈ যোৱা এখন অগ্নি বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু তাত থকা ১৪ জন যাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী আটাইকেইজন নিহত হয় ।

৭) বুদ্ধ এয়াৰ ফ্লাইট দুৰ্ঘটনা (Buddha Air flight crash) : ২০১১ বৰ্ষৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত নেপালৰ ললিতপুৰত বুদ্ধ এয়াৰ ফ্লাইট ১০৩ নামৰ এখন বীচক্ৰাফ্ট ১৯০০ডি যাত্ৰীবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দৰৰ ওচৰত বেয়া বতৰৰ বাবে অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাতে বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু বিমানখনত থকা ১৯ জন যাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী নিহত হয় ।

৮) সীতা বিমান দুৰ্ঘটনা (Sita Air Crash) : ২০১২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা লুকলাৰ টেনজিং-হিলাৰী বিমানবন্দৰলৈ যোৱা নেপালী ঘৰুৱা যাত্ৰীবাহী বিমান সীতা এয়াৰ ফ্লাইট ৬০১ (এছ টি ৬০১) দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু বিমানখনত থকা ১৯ জন যাত্ৰীৰ সকলোকেইজনৰ মৃত্যু হয় ।

৯) আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ-বাংলা বিমান দুৰ্ঘটনা (US Bangla plane crash) : ২০১৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা অহা ইউএছ-বাংলা এয়াৰলাইনছৰ এখন বিমান ২১১ অৱতৰণৰ সময়তে কাঠমাণ্ডুত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । উক্ত দুৰ্ঘটনাত বিমানখনত থকা ৭১ জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত ৫১ জন নিহত হয় ।

১০) টাৰা বিমান দুৰ্ঘটনা (Tara Air plane crash) : সন্ধানহীন হৈ থকা টাৰা এয়াৰ জেট এখন ২০২২ চনৰ ৩০ মে'ত পাহাৰত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আৱিষ্কাৰ হয় । তাৰ পিছত বিমানখনত থকা 22 জন যাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীৰ আটাইকেইজনৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

