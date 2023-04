ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ৮ এপ্ৰিল : বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাংলাদেশত সংঘটিত হয় এক অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা । দেশখনৰ বান্দাৰবানৰ ৰোৱাংচাৰী উপজিলাত দুটা সশস্ত্ৰ গোটৰ মাজত হোৱা গুলীবৰ্ষণত আঠজন লোক নিহত হয় (8 killed in ethnic clashes in Bangladesh) । আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ঢাকা ট্ৰিবিউনে (Dhaka Tribune) । আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে, এই সংঘৰ্ষত কুকি-চিন নেচনেল ফ্ৰণ্টৰ (কেএনএফ) সামৰিক শাখা ইউনাইটেড পিপ'লছ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট (ডেমক্ৰেটিক) আৰু কুকি-চিন নেচনেল আৰ্মীৰ (Kuki Chin National Army) মাজত সংঘটিত হয় ।

ৰোৱাংছাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া (অ'চি) আব্দুল মান্নানে প্ৰকাশ কৰা মতে, গুলীবিদ্ধ মৃতদেহবোৰ বান্দৰবান জিলা সদৰ চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিচত মৃতদেহবোৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব বুলি ঢাকা ট্ৰিবিউনৰ বাতৰিত প্ৰকাশ । আনহাতে, স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁলোকে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা শুকুৰবাৰে পুৱালৈকে এৰি এৰি গুলীবৰ্ষণৰ শব্দ শুনিছিল (gunfight in Bandarban Bangladesh) । তেওঁলোকে দাবী কৰে যে এই গুলীয়াগুলী কেএনএফ আৰু ইউনাইটেড পিপ'লছ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ (ইউপিডিএফ-সংস্কাৰবাদী) মাজত সংঘটিত হয় (gunfight between KNF and UPDF in Bangladesh)।

তেওঁলোকে পৰিধান কৰি থকা কাপোৰ পৰিদৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিহতসকল কেএনএফৰ সশস্ত্ৰ শাখা কুকি চিন নেচনেল আৰ্মীৰ (Kuki Chin National Army, KNA) সদস্য বুলি ধাৰণা কৰা হয় । সন্দেহ কৰা হৈছে যে বিৰোধী সশস্ত্ৰ গোটটোৱে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ আহিছিল, যাৰ বাবে এই নৰসংহাৰৰ ঘটনা ঘটে । আনহাতে, কেএনএফে এটা সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত দাবী কৰে যে গুলীয়াগুলীত মাত্ৰ সাতজন লোক নিহত হয় । তেওঁলোকে কোনো নাম উল্লেখ নকৰাকৈ ঘটনাটোৰ বাবে এটা সংস্কাৰবাদী গোটটোক দোষাৰোপ কৰা বুলিও ঢাকা ট্ৰিবিউনৰ বাতৰিত প্ৰকাশ ।

উল্লেখ্য, কেএনএফ হৈছে কুকি চিন নেচনেল ফ্ৰণ্টৰ সশস্ত্ৰ শাখা । ই বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবীৰ মত পোষণ কৰে । প্ৰসিত খিছাৰ অধীনত মূল ইউপিডিএফৰ পূৰ্বতে চিএইচটি জিলাসমূহৰ বাবে মুখ্য দাবী আছিল 'সম্পূৰ্ণ স্বায়ত্তশাসন' । অৱশ্যে ১৯৯৭ চনত বাংলাদেশ চৰকাৰ আৰু পিচিজেএছএছৰ মাজত স্বাক্ষৰিত চিএইচটি চুক্তি সন্দৰ্ভত ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক স্থিতি 'সন্দীহান' হৈ আছে ।

ইফালে ইউপিডিএফে (গণতান্ত্ৰিক) কেতিয়াও নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই বা মূল প্ৰতিষ্ঠাপক নীতিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখা নাই। তেওঁলোকৰ বিভাজনৰ কাৰণবোৰ ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক বুলি ভবা হয় । ঢাকা ট্ৰিবিউনৰ বাতৰি অনুসৰি, ২০২০ চনৰ জুলাইৰ ঘটনাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে অঞ্চলটোত সংঘটিত এই সশস্ত্ৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ ১২ মাৰ্চত বান্দৰবানৰ ৰোৱাংচাৰী উপজিলাত কেএনএৰ সদস্যসকলে এটা টহলদাৰী দলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাৰ ফলত এজন জ্যেষ্ঠ সেনা ৱাৰেণ্ট বিষয়া নিহত হয় আৰু আন দুজন সৈনিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

