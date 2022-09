ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 12 ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰতৰ সমান্তৰালকৈ বিদেশতো উদযাপন হ’ব আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ (Azadi Ka Amrit Mahotsava) ৷ এইবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত উদযাপন কৰা হ’ব আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ ৷ প্ৰায় ৭৫ টা ভাৰতীয়-আমেৰিকান সংগঠনে এই মহোৎসৱ উদযাপন কৰিব ৷

US আৰু ভাৰতৰ অনন্য সংস্কৃতি আৰু বৈচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আমেৰিকা-ভাৰত সম্পৰ্ক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা আয়োজক সমিতিৰ অধ্যক্ষ যশৱন্ত পেটেলে এই কথা সদৰি কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত ৭৫ বছৰত ভাৰতীয়-আমেৰিকান লোকসকলে আমেৰিকাত থাকি আমেৰিকালৈ যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ৷

যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্যসেৱা, প্ৰযুক্তি, মানৱ অধিকাৰ, বহনক্ষমতা, পৰিৱেশ স্বাস্থ্য আদি সকলোতে ভাৰতীয় লোক জড়িত হৈ আছে ৷ সেয়ে ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে৷ কেলিফৰ্ণিয়াৰ প্ৰাক্তন জল আয়ুক্ত তথা আয়োজক সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ অশোক ভট্টে কয় যে আমেৰিকাত ভাৰতৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত তৰণজিৎ সিং সন্ধু এই অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব (Taranjit Singh Sandhu will be the guest of honour) । এই অনুষ্ঠানত কেইবাজনো কংগ্ৰেছী উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

