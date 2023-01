ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ৮ জানুৱাৰী: মধ্য ছেনেগালত দেওবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ বাছ দুৰ্ঘটনা(Bus crash in central Senegal) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় ৪০ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন কেইবাজনো লোক(40 people killed in Senegal) ৷ পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত কাফ্ৰিন অঞ্চলৰ গনিভি গাঁৱত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো(Bus crash in Senegal) । ছেনেগালৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেকি চালেয়ে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

ছেনেগালৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেকি চালেয়ে টুইটযোগে কয়(President Macky sall of Senegal), "পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত কাফ্ৰিন অঞ্চলৰ গনিভি গাঁৱত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়(Several Dead in Bus Accident) । গিনিভিত সংঘটিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ৪০ জন লোক নিহত আৰু কেইবাজনো লোক গুৰুতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে মই অত্যন্ত দুঃখিত । মই ভুক্তভোগীসকলৰ পৰিয়াললৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি মেকি চালেয়ে আন এটা টুইট কৰি সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনৰ শোক ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ লগতে পথ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ এখন আন্তঃমন্ত্ৰালয় পৰিষদ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে চৰকাৰী অধিবক্তা চেখ ডিয়েঙে(Public prosecutor Cheikh Dieng ) সদৰী কৰা অনুসৰি ১ নং নেচনেল ৰোডত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৷ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন বাছৰ চকা ফুটাত বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সন্মুখৰ পৰা আহি থকা আন এখন বাছত খুন্দা মাৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় ৭৮ জন লোক আহত হৈছে ৷ চৰকাৰী অধিবক্তা চেখ ডিয়েঙে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আহত কেইজনৰ কেইবাজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক(Dozens injured in bus crash in Senegal) ৷

স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ দেশখনত নিয়মীয়াকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৷ মূলত বিধ্বস্ত পথ, চালকৰ অতপালি আৰু পথৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি নচলাৰ বাবে দেশখনত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, ২০১৭ চনত, দুখন বাছৰ সংৰ্ঘষত প্ৰায় ২৫ জন লোক নিহত হৈছিল(Several Dead in Bus Accident) । সেই লোকসকলৰ অধিকাংশ লোক বাৰ্ষিক তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চহৰ টৌবা অভিমুখে গৈ আছিল ।

