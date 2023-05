ইণ্টাৰনেশ্যেনেল ডেস্ক, ২০ মে' : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিশ্বৰ ৪৩ খন দেশৰ প্ৰায় ১০০ কোটি লোক, বিশেষকৈ শিশুৰ কলেৰা হোৱাৰ আশংকা আছে (United Nations report on risk of cholera) । প্ৰতিবেদনখনে লগতে দেখুৱাইছে যে বহু বছৰ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস হোৱাৰ পিচত কলেৰাই পুনৰ ধ্বংসাত্মক প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে । ই বিশ্বৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল সম্প্ৰদায়বোৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে । বিশেষকৈ পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুসকল এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অসুৰক্ষিত (100 cr people worldwide at cholera risk) ।

প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে বিশ্বৰ অধিক দেশেই বৰ্তমান কলেৰা প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সন্মুখীন হৈছে (cholera pandemic in world) । যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগীৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰু এই ৰোগীসকলৰ ফলাফল বিগত ১০ বছৰৰ তুলনাত অতি বেয়া ।

আনহাতে, কলেৰাৰ অতি উচ্চ মৃত্যুৰ হাৰো অতি উদ্বেগজনক । এই বিষয়ত ইউনিচেফৰ (UNICEF on cholera pandemic) জনস্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন গোটৰ মুৰব্বী জেৰোম ফাফমান জামব্ৰুনিয়ে এক বিবৃতিত কয়, "কলেৰা মহামাৰীয়ে আমাৰ সন্মুখতে দৰিদ্ৰ লোকসকলক হত্যা কৰিছে ।"

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি (WHO report on cholera), বিগত বছৰৰ মে' মাহলৈকে ১৫ খন দেশত কলেৰা ৰোগীৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । অৱশ্যে চলিত বছৰৰ মে' মাহৰ মাজভাগলৈ ইতিমধ্যে ২৪ খন দেশে আমাক প্ৰতিবেদন দিছে আৰু কলেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঋতুগত পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ সংক্ৰমণ অধিক হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ কলেৰা প্ৰবন্ধক হেনৰী গ্ৰেয়ে এনেদৰে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "বিগত দশকবোৰত এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত হোৱা অগ্ৰগতি সত্বেও আমি পুনৰ পিচলৈ যোৱাৰ আশংকা কৰিছোঁ ।" জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পানী, অনাময় আৰু পৰিচ্ছন্নতা সেৱাত কম বিনিয়োগ আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত সশস্ত্ৰ সংঘৰ্ষৰ এক মাৰাত্মক সংমিশ্ৰণৰ ফলতে এই ৰোগ বিয়পি পৰিছে । প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে ।

অৱশ্যে যদিও কলেৰাৰ পৰা সুৰক্ষালাভৰ বাবে ভেকচিন বৰ্তমান আছে, কিন্তু বৰ্ধিত চাহিদাৰ মুখামুখী হ'বলৈ তাৰ যোগান পৰ্যাপ্ত নহয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, বিশ্বজুৰি ১৮ নিযুত ভেকচিনৰ পালি মজুত ৰখাৰ বাবে অনুৰোধ কৰা হৈছে । কিন্তু বৰ্তমান মাত্ৰ ৮ নিযুত ভেকচিনহে উপলব্ধ হৈছে । "উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো নিশাটোৰ ভিতৰতে সমাধান কৰিব পৰা বিষয় নহয় ।" গ্ৰেয়ে কয় ।

"এতিয়া পৰিকল্পনা হৈছে ২০২৫ চনৰ ভিতৰত কলেৰা প্ৰতিষেধক পালিৰ উৎপাদন দুগুণ কৰা (cholera vaccine) । কিন্তু বৰ্তমানৰ প্ৰৱণতা অব্যাহত থাকিলে আমাৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পালি নাথাকিব । ভেকচিন হৈছে এক সঁজুলি, কিন্তু সামগ্ৰিক সমাধান নহয় । পানী অনাময়ৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ হৈছে প্ৰাথমিকতা ।" তেওঁ লগতে কয় । আনহাতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এই আহ্বানৰ সুৰ ইউনিচেফতো প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । "আমাক কেৱল দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰে প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু পৰিষ্কাৰ পানী, অনাময় আৰু মৰ্যাদা নিশ্চিত কৰিবলৈ পয় প্ৰণালীত তাৎক্ষণিক বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন ।" জামব্ৰুনিয়ে কয় ।

উল্লেখ্য, এই বৰ্ধিত কলেৰাৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি উপযুক্ত সঁহাৰি দিবলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ১২ মাহৰ কৌশলগত প্ৰস্তুতি আৰু তৎপৰতা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে । যাৰ বাবে ১৬০ নিযুত ডলাৰৰ প্ৰয়োজন । লগতে ইউনিচেফে ৪৮০ নিযুত ডলাৰৰ কথা কৈছে । সন্মিলিত কলেৰা সঁহাৰি পৰিকল্পনাই তীব্ৰ সংকটত থকা ৪০ খন দেশক সামৰি ল'ব । ইয়াত সমন্বয়, সংক্ৰমণ নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিৰোধ, টীকাকৰণ, চিকিৎসা, পানী, অনাময় আৰু পৰিচ্ছন্নতা অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব ।

