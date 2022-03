নিউজ ডেস্ক, 7 মাৰ্চ : ৰাছিয়ান সেনা বাহিনীয়ে অৱশেষত ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিছে সাময়িক যুদ্ধ বিৰতি (Russian forces announce ceasefire in Ukraine)৷ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ ফলত ইউক্ৰেইনত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে মানৱীয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল (Russia attacks Ukraine) ৷ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক কৰা ব্যক্তিগত অনুৰোধৰ বাবে ৰাছিয়ান সেনাই মানৱীয়তাৰ খাতিৰত এই যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিছে ৷

অৱশ্যে কেইখনমান বিশেষ চহৰতহে এই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ ৰাছিয়ান সেনাই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা চহৰ কেইখন হ’ল কেইভ, খাৰকিভ, চামি আৰু মাৰিয়াপ’ল ৷ এই যুদ্ধ বিৰতিৰ সময়ত ইউক্ৰেইনৰ চহৰ সমূহৰ পৰা আবাসীসকলক স্থানান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়া ড্ৰোণৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৷

উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ ঝেলেনস্কি আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব (PM Modi to talk with Russia and Ukraine presidents)৷

এইটো সকলোৰে জ্ঞাত যে, ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে পুটিনৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ত নীতি উলংঘনৰ সকলো তদন্তৰ বাবে ৪ মাৰ্চত ইউ এন এইচ আৰ চিৰ দুই-তৃতীয়াংশ দেশে ভোটদান কৰে ৷ কিন্তু ইয়াত ভোটদান কৰাৰ লগতে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে দূৰত্বত অৱস্থান কৰাৰ বাবে পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ পৰা কঠিন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰত ।

যোৱা 24 মাৰ্চত ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল (Russia Ukraine war)৷ তেতিয়াৰে পৰা দুয়োখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুবাৰকৈ বাৰ্তালাপ কৰিছে ৷

