ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ৮ মাৰ্চ : ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযানে ১২ দিন অতিক্ৰম কৰিলে । এতিয়াও দুয়োখন দেশৰ মাজত যুদ্ধ অব্যাহত আছে (Russia Ukraine War) । ইয়াৰ মাজতে দুয়োখন দেশে নিজৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা চলাইছে । দুয়োখন দেশে নিজৰ শক্তি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দেখুৱাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী কৰাও দেখা গৈছে ।

এইবাৰ ইউক্ৰেইনে দাবী কৰা মতে, দুয়োপক্ষৰ সংঘৰ্ষত ৰাছিয়াৰ এগৰাকী সেনা প্ৰধানৰ মৃত্যু হৈছে । ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক চোৰাংচোৱা সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা মতে দেশখনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ খাৰকিভত হোৱা সংঘৰ্ষত ৰাছিয়ান জেনেৰেলগৰাকী নিহত হৈছে (Russian general was killed in the fighting around Kharkiv)। তেওঁক ৪৫ বছৰীয়া মেজৰ জেনেৰেল ভিটালি গেৰাচিমভ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

চোৰাংচোৱা সংস্থাই দাবী কৰা মতে, নিহত সেনাৰ জেনেৰেলগৰাকীয়ে চিৰিয়া আৰু চেচনিয়াত ৰাছিয়া বাহিনীৰ সৈতে যুঁজত অংশ লৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ২০১৪ চনত ক্ৰিমিয়া দখলৰ সময়তো তেওঁ সেনা বাহিনীৰ নেতৃত্ব দিছিল । অৱশ্যে এতিয়াও ইউক্ৰেইনৰ দাবীক লৈ নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই ৰাছিয়া । ৰাছিয়াই এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

ইফালে চলিত সংঘৰ্ষত ইয়াৰ পূৰ্বেও আন এগৰাকী ৰাছিয়ান জেনেৰেল নিহত হৈছে । ৰাছিয়াৰ এটা স্থানীয় বিষয়া সংগঠনে ৰাছিয়াৰ সপ্তম এয়াৰবৰ্ণ ডিভিজনৰ কমাণ্ডিং জেনেৰেল মেজৰ জেনেৰেল আন্দ্ৰেই চুখোৱেটস্কিৰ ইউক্ৰেইনত মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । উল্লেখ্য যে চুখোৱেটস্কিয়ে ছিৰিয়াত ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযানতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : পেলেষ্টাইনত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতৰ মৃত্যু