ইন্টাৰনেচনেল ডেস্ক, 25 ফেব্ৰুৱাৰী : শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযানৰ (Russian special military operation ) দ্বিতীয় দিনটোত (Second day of war) ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভত কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে (Explosions heard in central Kyiv ) বুলি প্ৰকাশ পাইছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিত । ইউক্ৰেইনৰ উপ অভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰী য়েভহেন য়েনিনে কয় যে, কিয়েভৰ ওপৰত বিস্ফোৰণ ইউক্ৰেইনৰ ""anti-missile system shooting" ৰ ফলত হৈছিল ৷ ইপিনে, ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ডিমিট্ৰো কুলেবাই কৈছে যে কিয়েভ চহৰ এক ভয়ংকৰ ৰাছিয়ান ৰকেট আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল (horrific Russian rocket strikes ) ।

" ইয়াৰপূৰ্বে আমাৰ ৰাজধানীয়ে ১৯৪১ চনত অন্তিমবাৰ নাজী জাৰ্মানীৰ আক্ৰমণৰ সময়ত এনে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল। ইউক্ৰেনে সেই শক্তিক পৰাজিত কৰিছিল আৰু বৰ্তমানে দেশখনলৈ নামি অহা সমস্যা সমূহকো পৰাভূত কৰিব । পুটিনক বন্ধ কৰা হওঁক, ৰাছিয়াক সকলোৰে পৰা পৃথক কৰা হওঁক, ৰাছিয়াক সকলো স্থানৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হওঁক ৷" ডিমিট্ৰো কুলেবাই এটা টুইটযোগে এইদৰে কয় ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, বেলাৰুছৰ মাজেৰে ইউক্ৰেইনত প্ৰৱেশ কৰা ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনী কিয়েভৰ পৰা প্ৰায় ৩২ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ বিচ্ছিন্ন অঞ্চল - ডনেটস্ক আৰু লুহানস্কক স্বতন্ত্ৰ সত্তা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে । পিছত, পুটিনে ডনবাছ অঞ্চলৰ লোকসকলক "সুৰক্ষা" দিবলৈ বিশেষ সামৰিক অভিযানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইউকে, আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, কানাডা আৰু ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নকে ধৰি কেইবাখনো দেশে ৰাছিয়াৰ এই সামৰিক অভিযানক গৰিহণা দিছে আৰু মস্কোৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : স্বদেশ ৰক্ষাৰ বাবে ইউক্ৰেইনৰ জনসাধাৰণক আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান অসহায় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ