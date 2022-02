ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,২৬ ফেব্ৰুৱাৰীঃ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ কি হ'ব স্থিতি ? শেহতীয়াকৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিছিডাই ৰাছিয়াৰ কাৰ্যকলাপক ইউক্ৰেইনৰ সাৰ্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ উলংঘন বুলি গৰিহণা দিছিল । ইয়াৰ পাছতে শনিবাৰে জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী য়োশিমাচা হায়াছিৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিঙ্কেনলৈ ফোন ।

ৰাছিয়াৰ এই অৱধাৰিত আক্ৰমণে এছিয়া আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত পেলাব পৰা সাম্ভাব্য প্ৰভাৱৰ বাবে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণক "ভুল পাঠ"(a wrong lesson) হোৱাৰ পৰা প্ৰতিহত কৰিবলৈ সঠিকভাৱে কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । অৰ্থাৎ এক বেয়া প্ৰভাৱ যাতে এছিয়া আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত নপৰে তাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা আলোচনা কৰে ।

জাপানে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰভৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ (sanctions imposed on Russia ) ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ব্ৰিটেইন আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নত যোগদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি সেয়া হায়াছিয়ে মন্তব্য কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে (Unclear if Japan to join in Russia sanctions) । তেওঁ কয় যে জাপানে উন্নয়ন ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত সাতজনীয়া আন সদস্যৰ গোট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিব ।

হায়াছিয়ে সাংবাদিকসকলক কৈছিল যে তেওঁ আৰু ব্লিঙ্কেনে বাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক আশ্বস্ত কৰিছিল । তেওঁলোকে সন্মত হৈছিল যে স্থিতি সলনি কৰিবলৈ ৰাছিয়াৰ একপক্ষীয় কাৰ্যক প্ৰত্যাখ্যান কৰাটো নিত্যান্তই প্ৰয়োজনীয় ।

