ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১৪ মাৰ্চ : ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ (Russia Ukraine War) সন্দৰ্ভত দুই ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানৰ আলোচনা (Two Nation President talks on Russia-Ukraine war) । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনৰে বাৰ্তালাপ (Biden speaks to French President Macron) ।

নিজস্ব কাৰ্য-কলাপৰ বাবে ৰাছিয়াক জবাবদিহি কৰা আৰু ইউক্ৰেইনৰ জনসাধাৰণক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে (Russia advocates accountability for Russia's actions) ।

স্থানীয় সময় অনুসৰি, দেওবাৰে হোৱাইট হাউচৰ বিবৃতিত এই সন্দৰ্ভত এক তথ্য পোহৰলৈ আহে । ২৪ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ চলোৱাৰ সময়ত ডনেটস্ক আৰু লুহানস্ক গণৰাজ্যই নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সহায় কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল । ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে, সেই বিশেষ অভিযান কেৱল ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰিহে আছিল আৰু ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ জনতাৰ কোনো বিপদ নাই ।

পশ্চিমীয়া অঞ্চলসমূহে ৰাছিয়াৰ এই দাবীসমূহ অস্বীকাৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহে মস্কোৰ ওপৰত ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ অভিযানত সহায় কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বেলাৰুছৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাৰ সতৰ্কবাণী :ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে