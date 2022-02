ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 28 ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভা আৰু 15 জনীয়া নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক দুখন সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব (UN to hold 2 meetings on Monday) ৷ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে পৃথকে পৃথকে অনুষ্ঠিত হ’ব বৈঠক দুখন (UN meeting on Ukraine) ৷

এই বৈঠকে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ব্যাপক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দাবীৰ লগতে যুদ্ধত বিধ্বস্ত হৈ পৰা লাখ লাখ ইউক্ৰেনবাসীৰ দুৰ্দশাৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা উদ্বেগক প্ৰতিফলন কৰিছে । ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ (Russias invasion of Ukraine) বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 193 জনীয়া সাধাৰণ সভাই আহ্বান জনোৱা "জৰুৰীকালীন বিশেষ অধিৱেশন"ৰ সন্দৰ্ভত ভোটদান জৰিয়তে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (The 193 member General Assembly of the UN) ৷

এই বিশেষ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত ভোটদানৰ বাবে 15 জনীয়া নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকখন দেওবাৰে বিয়লি (স্থানীয় সময়) অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত 15 খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ 11 খনে সপক্ষে ভোট দিছিল, য'ত কেৱল ৰাছিয়াই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছিল । আনহাতে, চীন, ভাৰত আৰু সংযুক্ত আৰৱ গণৰাজ্য ভোটদানৰ পৰা বিৰত আছিল ।

ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে কিয়েভৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ওপৰত লোৱা এটা প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিবলৈ মস্কোৱে ভেটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷

উল্লেখ্য যে, 1950 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ কেৱল মাত্ৰ 10 খনহে এনে জৰুৰীকালীন অধিৱেশন আহ্বান কৰা হৈছে । অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ বাবে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত নিৰাপত্তা পৰিষদৰ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য - চীন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া, গ্ৰেট বৃটেইন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যই তেওঁলোকৰ ভেটো ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : Russia Ukraine Conflict : ইউক্ৰেইন এৰিবলৈ অস্বীকাৰ হাৰিয়ানাৰ নেহাৰ