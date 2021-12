ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১ ডিচেম্বৰ : ক'ভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে কিছু সকাহ পাইছিল । কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ 'অ'মিক্ৰণ' ধৰা পৰাৰ পাছত এতিয়া পুনৰ বিশ্বত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে (omicron variant detected in South Africa) । আফ্ৰিকাৰ বহু দেশত ইতিমধ্যে ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগী ধৰা পৰিছে । সমান্তৰালকৈ আফ্ৰিকাৰ পৰা বিশ্বৰ আন প্ৰান্তলৈ ভ্ৰমণ কৰা বহু লোকৰ দেহতো ধৰা পৰিছে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ।

এইবাৰ ব্ৰাজিলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্ত ৰোগী চিনাক্ত হৈছে (Brazil reports first cases of Omicron variant) । ইয়াৰ লগে লগে লেটিন আমেৰিকাৰ ভিতৰত ব্ৰাজিল প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, য'ত অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে (first Latin American country to report Omicron) । ব্ৰাজিলিয়ান হেল্থ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিৰ মতে এটা দম্পতীৰ দেহত ধৰা পৰিছে এই ভাইৰাছ (Brazilian couple infected by Omicron)।

বিগত ২৩ নৱেম্বৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহি ব্ৰাজিলৰ চাও পাওলোত উপস্থিত হৈছিল লোকজন । পাছত পৰীক্ষাৰ অন্তত লোকজনৰ লগতে পত্নীৰ দেহত ধৰা পৰে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি । কিন্তু লোকজনৰ সৈতে পত্নীয়ে ভ্ৰমণ কৰা নাছিল । ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে, এই ভাইৰাছ লোকজনৰ দেহৰ পৰা পত্নীৰ দেহলৈ সংক্ৰমণ হৈছে ।

অ'মিক্ৰণৰ প্ৰথমটো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে তৎপৰ হৈছে ব্ৰাজিল চৰকাৰ । ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা বিমানৰ চলাচল অস্থায়ীভাৱে নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে । ইফালে বিশ্বৰ ভিতৰতে কৰ'ণাৰ হটস্পট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ব্ৰাজিল (Brazil becomes global hotspot for Covid-19) । দেশখনত প্ৰায় ২২ নিযুতৰো অধিক লোক কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৬,১৫,০০০ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।

৯ নৱেম্বৰত প্ৰথমবাৰলৈ অ'মিক্ৰণ ধৰা পৰাৰ পাছতে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বহুতে এই প্ৰকাৰক লৈ চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কৈছে যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে এই নতুন প্ৰকাৰটো ভয়ানক হ'ব পাৰে । কাৰণ ইয়াৰ একাধিক পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : Covids new variant detected : দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰণ ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ