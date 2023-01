চিতাৰা ডেস্ক,৪ জানুৱাৰী: উদ্যোগীসকলক এখনি মুকলি মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে সম্প্ৰচাৰ কৰা এক জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' হ'ল চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়া । চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়াৰ চিজন ১ য়ে ভাৰতীয় ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছিল । সেয়ে আৰম্ভ কৰা হৈছে চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়াৰ চিজন ২(Shark Tank India Season 2) । আৰম্ভণিতে চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়াৰ চিজন ২ৰ পেনেলসকলৰ এক বিনিয়োগক লৈ আৰম্ভ হৈছে সমালোচনা । এটা প্ৰসাধন ব্ৰেণ্ডত বিনিয়োগ নকৰাৰ বাবে চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়াৰ বিচাৰকসকলক সন্মুখীন হৈছিল সমালোচনাৰ(Shark Tank India Season 2 Controversy) ।

ইয়াৰ পাছতে চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়াৰ পেনেলৰ চাৰ্ক নমিতা থাপাৰে(Namita Thapar Executive Director of EPh) এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে । নমিতা থাপাৰে ৰিকোডৰ মালিকসকলক 'উপহাস' কৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰাৰ পিছত কোনো অনুশোচনা নাই কৰা বুলি উল্লেখ কৰে(Namita Thapar has responded to the backlash) । চাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়া চিজন ২ ৰ প্ৰিমিয়াৰ খণ্ডত উদ্যোগী ধীৰাজ বনচাল আৰু ৰাহুল সচদেৱাৰ সৈতে চাৰ্কসকলৰ নম্ৰ নোহোৱাৰ বাবে সমালোচনা কৰিছিল বিভিন্নজনে । উদ্যোগীক উপহাস কৰা বুলি কৰা হৈছিল সমালোচনা ।

মঙলবাৰে এক টুইটযোগে চাৰ্ক নমিতা থাপাৰে কয় যে চাৰ্ক হোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোক স্বতন্ত্ৰ মূল্যবোধৰ অধিকাৰী নহয় । লগতে কয় যে তেওঁ যদি চাৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত বিনিয়োগ নকৰে তেন্তে তাত তেওঁ অনুশোচনা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই । লগতে তেওঁ আহ্বান জনাই যে যদি এই বিষয়বোৰ বেয়া পায় বা এই বিষয়ে অজ্ঞ তেনেহ'লে এনে অনুষ্ঠানত যোগ নকৰিলেই হ'ল ।

টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নমিতাৰ পোষ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ তৎপৰ আছিল । এজনে লিখিছিল, "ষ্টাৰ্ট-আপত বিনিয়োগ নকৰাটো আনকি ই আপোনাৰ বন্ধুৰ কোম্পানীতকৈ লাভ ভাল কৰি থাকিলেও এক উচিত নাটক নহয় । এইটো এনেকুৱা যেন আপুনি কেৱল কিছু নিহিত স্বাৰ্থৰ বাবে আহিবলগীয়া ষ্টাৰ্টআপবোৰক সমৰ্থন কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় ।" আন এজনে উল্লেখ কৰিছিল, "আটাইকেইজনৰ সেই ব্ৰেণ্ডটোত বিনিয়োগ নকৰাৰ আটাইতকৈ বেয়া কাৰণ আছিল, কেৱল পীয়ুষ তাত যুক্তিসঙ্গত আছিল ।"

"@Ashneer_Grover ৰ বাহিৰে চাৰ্ক টেংকটো ইমান আৱৰ্জনা, আপুনি তথা সকলোবোৰ অতি কূটনৈতিক । সুখী যে দৰ্শকৰ মতামত অন্ততঃ আপোনালোক সকলোৰে ওচৰলৈ গৈছিল, আপুনি সকলোৱে সেইটো একেবাৰে বেলেগ স্থিতি বুলি গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি ভাবো !" আন এগৰাকী টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উত্তৰ দিছিল ।

নমিতা থাপাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰত দৰ্শকৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল । দৰ্শকসকলে ভাবিছিল যে চাৰ্কবোৰ নিৰপেক্ষ নহয় । ৰিকোডৰ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ পিটছ তৈয়াৰ কৰি থকাৰ সময়ত থাপাৰ আৰু অমনৰ আচৰণত কেইজনমান বিচলিত হৈছিল । মানুহৰ এটা অংশই ভাবিছিল যে থাপাৰে এখন মুখা পিন্ধি আছে আৰু অমনে উদ্যোগীসকলক ইংৰাজীত সাবলীলভাৱে কথা ক'ব নোৱাৰাৰ বাবে উপহাস কৰি আছে চলিছে তীব্ৰ চৰ্চা । উল্লেখ্য যে এইবাৰ চাৰ্ক সকলৰ ভিতৰত আছে অনুপম মিত্তাল, অমন গুপ্তা, পীয়ুষ বনচাল, নমিতা থাপাৰ, আৰু বিনীতা সিঙৰ সৈতে নতুন যোগদানকাৰী অমিত জৈন ।

