চিটাৰা ডেস্ক, 29 মে’: ছবিৰ পৰা অৱসৰ ল’লে দংগল আৰু দ্য স্কাই ইজ পিংকৰ দৰে শ্ৰেষ্ঠ ছবিত কাম কৰা জাইৰা ৱাছিমে ৷ ছবিজগতৰ পৰা বিৰতি লোৱা অভিনেত্ৰীগৰাকী শেহতীয়াকৈ ওলাই আহিছে ​​হিজাব লোৱা ছোৱালীৰ সমৰ্থনত (Zaira tweet on niqab leves internet divided) । আচলতে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ৷

হিজাব লোৱা ছোৱালীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল জাইৰা ৱাছিম

আচলতে শেহতীয়াকৈ এজন টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হিজাব পৰিধান কৰা এগৰাকী ছোৱালীৰ ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছিল । য’ত এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ছোৱালীয়ে হিজাব পৰিধান কৰিছে আৰু খাদ্য খোৱাৰ সময়তো মুখৰ পৰা হিজাব আঁতৰাই দিয়া নাই (Zaira Wasim tweets in support of Niqab) । এই ছবিখন শ্বেয়াৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সুধিছিল যে এয়া মানুহৰ পছন্দ নেকি ?

ইয়াৰ পিচতে অভিনয়ৰ পৰা অৱসৰ লোৱা জাইৰা ৱাছিমে সেই টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে (What zaira wasim has to say about niqab)। এই ছবিখন ৰিটুইট কৰি জাইৰাই লিখিছে, ‘মই শেহতীয়াকৈ এখন বিয়াত অংশ লৈছিলো । মইও এনেদৰে বিয়াত খাদ্য খাইছিলো । এইটো স্পষ্টভাৱে মোৰ নিজৰ পছন্দ আছিল । মোৰ চৌপাশৰ সকলোৱে মোৰ মাস্কটো আঁতৰাবলৈ মোৰ ফালে চাই থকাৰ সময়ত মই কৰা নাছিলো । আমি আপোনাৰ বাবে এই কাম নকৰো, ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ শিকক ।’

ছ’চিয়েল মিডিয়াত জাইৰাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল অনুৰাগী

সামাজিক মাধ্যমত বহু অনুৰাগী জাইৰাক ফ'ল' কৰে । টুইটাৰত তেওঁৰ 306 কে ফ’ল’ৱাৰ আছে। যিসকলে তেওঁৰ এই চিন্তাধাৰাক সমৰ্থন কৰি আছে । জাইৰাৰ এই পোষ্টটোৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, ‘ডিল উইথ ইট, একেবাৰে সঠিক, আপোনাৰ উত্তৰটো বহুত ভাল লাগিল ।’ একে সময়তে আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, ‘আপুনি শ্ৰেষ্ঠ, আল্লাহে আপোনাৰ দৰে আন ভগ্নীসকলকো পথ প্ৰদৰ্শন কৰক ।’

কৰ্ণাটকৰ বিদ্যালয়সমূহত হিজাব নিষেধাজ্ঞা সন্দৰ্ভতো বিবৃতি দিছে

ইয়াৰ পূৰ্বেও কৰ্ণাটকৰ বিদ্যালয়ত হিজাব নিষেধাজ্ঞা সন্দৰ্ভত জাইৰা ৱাছিমে এক বিবৃতি শ্বেয়াৰ কৰিছিল (zaira niqab tweet divides internet)। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল, ‘উত্তৰাধিক হিজাব এটা পছন্দ, গতিকে এইটো এটা ভুল তথ্য । এইটো এক প্ৰকাৰৰ ধাৰণা যিটো সুবিধা অনুসৰি কৰা হৈছে।’

