চিটাৰা ডেস্ক, 15 ফেব্ৰুৱাৰী : প্ৰেমৰ বিশেষ দিন ভেলেণ্টাইন ডে’ শেষ হ’ল যদিও প্ৰেম প্ৰেম লগা ভাৱে এতিয়াও আৱৰি ৰাখিছে সকলোকে ৷ দৰাচলতে মানুহৰ জীৱনত প্ৰেম চিৰস্থায়ী ৷ প্ৰেম বিনে আধৰুৱা জীৱন, তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে ৷ ভেলেণ্টাইন ডে’ ত নিজৰ জীৱনৰ প্ৰেমৰ পৰা আঁতৰি থাকিও ৰণবীৰে মনত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে প্ৰেমানুভূতি ৷ ৰাজধানী দিল্লীত এটা অনুষ্ঠানৰ সময়ত জনসমাগমৰ সন্মুখত ৰণবীৰে পত্নী আলিয়া আৰু কন্যালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে এটি মৰমলগা বাৰ্তা (Ranbir Kapoor in Delhi) ৷

মঙলবাৰে দিল্লীত নিজৰ আগন্তুক ছবি Tu Jhoothi Main Makkaar ৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিল ৰণবীৰ কাপুৰ । Tu Jhoothi Main Makkaar ৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মেকাৰসকলে গালগোটিয়াছ বিশ্ববিদ্যালয়ত কনচাৰ্টৰ আয়োজন কৰিছিল (Ranbir Kapoor at Galgotias University)। কাপুৰে সংগীত সুৰকাৰ প্ৰীতমৰ সৈতে প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছিল ।

অভিনেতাজনে তেওঁৰ উপস্থিতিৰে অনুষ্ঠানটোত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নৃত্যৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰিছিল । প্ৰচাৰমূলক অনুষ্ঠানটোৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'বোৰত, ৰণবীৰক প্যাৰ হোতা কাই বাৰ গানটোত নৃত্য কৰি থকা দেখা গৈছে । কেৱল সেয়াই নহয়, উক্ত অনুষ্ঠানত তেওঁ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ কেশৰিয়া গীতটোৰ কেইটামান শাৰীও গাইছিল ।

যুৱ দৰ্শকসকলক ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ শুভেচ্ছা জনাই ৰণবীৰে পত্নী আৰু কন্যাৰ বাবেও এক সুন্দৰ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰে । অভিনেতাজনে কয় যে তেওঁ তেওঁৰ "দুই প্ৰেম",আলিয়া আৰু ৰাহাক ভেলেণ্টাইন ডে'ৰ শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছে । অভিনেতাজনে লগতে এইটোও কয় যে তেওঁ তেওঁৰ নিজৰ "ছোৱালীকেইজনী" ক ভাল পায় আৰু তেওঁলোকলৈ ৰণবীৰৰ মনত পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি প্ৰেমৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিব লগা হৈছে (Ranbir Kapoor Valentines Day message for Alia Raha)।

প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰণবীৰক পূৰ্ণবয়স্ক দাড়ি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছিল আৰু আনহাতে Tu Jhoothi Main Makkaar ত তেওঁক দাড়ি নথকা চকলেট বয় ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে (Tu Jhoothi Main Makkaar promotions in delhi) । আৰ কেৰ এই দাড়িযুক্ত লুকটো তেওঁৰ আগন্তুক ক্ৰাইম ড্ৰামা এনিমেলৰ (Ranbir kapoor new look) । সম্পূৰ্ণ ক’লা সাজত ৰণবীৰক সাংঘাতিক ধুনীয়া দেখা গৈছিল ৷ সাজযোৰৰ লগতে ৰণবীৰে ৰঙা ৰঙৰ এযোৰ ছানগ্লাচ পৰিধান কৰিছিল যিয়ে লুকটো অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছিল (Ranbir kapoor beard look) ৷ 8 মাৰ্চত চিনেমাগৃহত মুক্তি পাব Tu Jhoothi Main Makkaar ৷ তাৰ পিছত সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ নেতৃত্বত কাপুৰৰ এনিমেল আগষ্ট মাহত মুক্তি পাব (Ranbir kapoor upcoming films) ।

