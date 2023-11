দুলাল ৰয়ৰ 'আশ্ৰয়' ছবিৰ জৰিয়তে চলচ্চিত্ৰ জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰা হেমেন দাসে ৩৮ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা মহোৎসৱত নিজৰ প্ৰথমখন ছবিৰ বাবেই শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইফালে ১৯৯০ চনত তেওঁ পৰিচালনা কৰা প্ৰথম ছবি যুঁজ-এ ৩৮তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ৰজত-কমল বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ আনহাতে ২০১৭ চনত মুক্তি লাভ কৰা তেওঁৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন ছবি 'মৃগনাভি'য়েও বহু কেইটি বঁটা আঁজুৰি আনিবলৈও সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও আন কেইখনমান ছবিও তেওঁ আঘোণৰ নতুন বাট (১৯৯৫) (টেলিফিল্ম) Marriage Ritual of the Tribes of Arunachal Pradesh (তথ্যচিত্ৰ) Dr. Saran’s e-HRD Model (ভিডিঅ’ ফিল্ম) আদি পৰিচালনা কৰিছে ৷