চিটাৰা ডেস্ক, 28 ফেব্ৰুৱাৰী: আজি জনপ্ৰিয় গায়িকা অণিমা চৌধুৰীৰ জন্মদিন (Anima Choudhury Birthday) ৷ অসমীয়া সংগীত জগতৰ এগৰাকী উজ্বল কণ্ঠৰ গৰাকী হৈছে অণিমা চৌধুৰী ৷ অসমৰ সংগীতত জগতত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছে তেখেতে ৷ অসমীয়া ছবি আৰু এলবামত বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীত গাই দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গায়িকাগৰাকীয়ে। কামৰূপীয়া লোকগীত,বিহুগীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, আধুনিক গীত, বিহুগীত, টোকাৰী গীত, ৰাজস্থানী গীত, নামঘোষা, বিষ্ণুৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত, বিয়ানাম আদি বিভিন্ন ধৰণৰ গীতত তেওঁ কণ্ঠ নিগৰাইছে ৷

জানো আহক তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা :

নলবাৰীৰ পকোৱা গাঁৱত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল অণিমা চৌধুৰীয়ে ৷ নলবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও নগাঁও জিলাতহে প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল গায়িকাগৰাকীয়ে । ইফালে নগাঁৱত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল যদিও পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পিচত পিতৃ-মাতৃৰ লগত গুৱাহাটী মহানগৰীত আহি তাৰ পৰাই আৰম্ভ তেখেতৰ পৰৱৰ্তী শিক্ষা (Assam popular singer Anima Choudhury) ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী পাণবজাৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় (Anima Choudhury School) ৷ ইয়াৰ পিচত কটন কলেজত নাম ভৰ্তি কৰে আৰু বুৰঞ্জী বিভাগত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে তেখেতে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৭৪ চনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে তেখেতে ।

Temples and Shrines in and around Guwahati: a Sociological and Folkloristic Exploration শীৰ্ষক গৱেষণাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৯৯ চনত তেখেতে Ph.D. ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ইয়াৰ পিচত বুৰঞ্জী বিভাগত শিক্ষকতা কৰি আৰু ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিভাগীয় মুৰব্বী হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেখেতে ।

সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল ?

চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত সময়ত নগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত অসম সংগীত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজয়ী হৈছিল । তাৰ পিচৰে পৰা যেন লাহে লাহে আৰম্ভ হয় তেখেতৰ সংগীত জীৱন ৷ পৰবৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী অহাৰ পাচত সংগীত শিক্ষক হীৰেণ শৰ্মাৰ ওচৰত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ লয় । ইয়াৰ পিচত অকণিৰ মেল অনুষ্ঠানত গীতৰ বাবে অডিচন দিয়ে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে নিৰ্বাচন অডিচনত ৷ মাহযোৰা গীত অনুষ্ঠানত নিয়মীয়াকৈ গাবলৈ লয় তেখেতে ।

এনেকৈ এখোজ দুখোজ কৈ সংগীতৰ জগতৰ ফালে ধাৱমান হয় তেখেত ৷ ইয়াৰ পিচত চেমনীয়াৰ চ’ৰা নামৰ এটা অনুষ্ঠানত একক কণ্ঠৰ গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰে । কটন কলেজত নাম ভৰ্তি কৰাৰ প্ৰথম বৰ্ষত এক সংগীত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কটন কলেজৰ শ্ৰেষ্ঠা গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত ।

এদিন তেখেতৰ গীত সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ দৃষ্টিত পৰে । ৰমেন বৰুৱাৰ জৰিয়তে মুকুতা চলচ্চিত্ৰত গান গোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে ৷ ‘‘অ' প্ৰাণ গোপাল পাতিলা মায়াৰে খেলা’’ শীৰ্ষক এই গীতটি সেই সময়ত খুব জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । ইয়াৰ পিচত বৰ্তমান পৰ্যন্ত তেখেতে বহুকেইখন ছবি আৰু এলবামত গান গাইছে ৷

লগতে পঢ়ক: Zee Cine Awards 2023: আলিয়াই লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা, ৰণবীৰে মাজনিশা গংগুবাইৰ বাবে কৰিলে এই কাম