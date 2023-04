চিটাৰা ডেস্ক, ২৫ এপ্ৰিল : অভিনেত্ৰী আদাহ শৰ্মাই তেওঁৰ আগন্তুক সামাজিক নাটকখনৰ পোষ্টাৰ উন্মোচন কৰিছে ৷ ছবিখনৰ নাম দ্য কেৰেলা ষ্ট’ৰী ৷ ছবিখনৰ পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰি মুক্তিৰ তাৰিখো ঘোষণা কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । ছবিখনৰ লেখা আৰু পৰিচালনা কৰিছে সুদীপ্ত সেনে (The Kerala Story)।

টিজাৰত কেৰালাৰ হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালীক ইছলামিক ষ্টেট অৱ ইৰাক এণ্ড ছিৰিয়া (আইছিছ)ত নিযুক্তিৰ বাবে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী বৃদ্ধি পোৱাৰ পিচতে ছবিখনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় (Adah Sharma)।

পোষ্টাৰসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আদাহ শৰ্মাই পোষ্টটোৰ কেপচনত লিখিছে, “শালিনী উন্নিকৃষ্ণন, স্বাধীনতাৰ পৰা ভয়লৈ, হাঁহিৰ পৰা মৌনতালৈ, নিৰ্দোষতাৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদলৈ, তেওঁলোকে লুকুৱাব বিচৰা সত্যক উন্মোচন কৰা । #TheKeralaStory অহা ৫ মে’ত ছবিগৃহত । কাইলৈ ট্ৰেইলাৰ আউট হ’ব #VipulAmrutlalShah @sudipto_sen @aashin_shah @sunshinepicturesofficial @devadarshnichetan @adah_ki_adah @iyogitabihani @soniabalani9 @siddhi_idnani @aka.vijaychrishna @pranaychauri @প্ৰণৱমিশ্ৰ #সূৰ্যৰ পোহৰৰ ছবি #adahsharma” ৷

লগতে পঢ়ক: Alia Bhatt : মুম্বাই বিমানবন্দৰত কণমানি অনুৰাগীৰ সৈতে পোজ দিলে আলিয়া ভাটে, চাওক মৰমলগা ছবি

উল্লেখ্য যে কাইলৈ মুক্তি পাব ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ । ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্মাতাসকলে এটা টিজাৰ মুকলি কৰিছিল, আদা শৰ্মাই ফাতিমাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে (The Kerala Story Release Date) ৷ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি আইছিছত যোগদান কৰা এগৰাকী হিন্দু মালয়ালী নাৰ্ছৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আদাই, ইয়াৰ পিচত আফগান জেলত শেষ হৈছিল (Posters from The Kerala Story) ।

কেৰালাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিচত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কৰে ফাতিমাই আৰু ইৰাক-ছিৰিয়াৰ ইছলামিক ষ্টেটত নিযুক্তি পোৱা ৩২ হাজাৰ ছোৱালীৰ ভিতৰত এগৰাকী বুলি দাবী কৰে । ২০২৩ চনৰ ৫ মে’ত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখন (The Kerala Story Starring Adah Sharma Gets A Release Date)।

লগতে পঢ়ক: Aryan Khan : আৰিয়ান খানে পৰিচালনা কৰিছে পিতৃ শ্বাহৰুখ খানক, টিজাৰে উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে অনুৰাগীৰ