চিটাৰা ডেস্ক, ২১ মে’: সুদীপ্ত সেনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখনে বক্স অফিচত বিপুল উপাৰ্জন কৰিছে (The Kerala Story)। বহু বিতৰ্কৰে আগুৰি থকা ছবিখনে বক্স অফিচত দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে (Adah Sharma in the Kerala story)। ইয়াৰ লগে লগে এই বৰ্ষৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম হিট ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখন । গতিকে জানো আহক তৃতীয় শনিবাৰ অৰ্থাৎ মুক্তিৰ ১৬ দিনত কিমান কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখনে ?

আদা শৰ্মা অভিনীত ছবি ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখনে যোৱা কেইদিনমানৰ বক্স অফিচত লেহেমীয়া গতিত উপাৰ্জন কৰি আছিল যদিও তৃতীয় শনিবাৰে অৰ্থাৎ মুক্তিৰ ১৬ দিনৰ দিনা ছবিখনে পুনৰবাৰ বক্স অফিচত গতি লাভ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে তৃতীয় শনিবাৰে ছবিখনৰ সংগ্ৰহত ৩০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি দেখা গ’ল ।

খবৰ অনুসৰি ছবিখনে মুক্তিৰ তৃতীয় শনিবাৰে ৯ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে ছবিখনৰ মুঠ সংগ্ৰহ এতিয়া ১৮৭.৩২ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে (The Kerala Story BO Day 16) ।

‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখন শীঘ্ৰেই ২০০ কোটিৰ ক্লাবত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা

তৃতীয় শনিবাৰে ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখনে বক্স অফিচত দেখুৱাইছে ভাল ফলাফল (The Kerala Story controversy) ৷ তৃতীয় দেওবাৰে ছবিখনৰ সংকলন দুটা সংখ্যাত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । একে সময়তে নিৰ্মাতাসকলেও আশা কৰিছে যে অতি সোনকালে প্ৰায় ২০ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মিত এই ছবিখনে ২০০ কোটি টকাৰ যাদুকৰী সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিব । ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষত শ্বাহৰুখ খানৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘পাঠান’ৰ পিচত এই ক্লাবত যোগদান কৰা দ্বিতীয়খন ছবি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ (The Kerala Story box office collection Day 16)।

