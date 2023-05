চিটাৰা ডেস্ক, 15 মে’: মুক্তিৰ পূৰ্বেই বিতৰ্কত সোমাই পৰা বলীউডত এনে বহু ছবি আছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল যে বিতৰ্কিত ছবিসমূহে বক্স অফিচত সকলো ৰেকৰ্ডো ভংগ কৰে (The kerala story) ৷ বিতৰ্কিত ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্য এক ছবি হ’ল 'The Kerala Story' ৷ আদা শৰ্মাৰ অভিনীত 'The Kerala Story' ছবিখন মুক্তিৰ পূৰ্বেই সোমাই পৰিছিল বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত (The Kerala Story BO Day 10)।

বহু ৰাজনৈতিক দলে ছবিখনক লৈ আপত্তি দাঙি ধৰিছিল আৰু আনকি নিষেধাজ্ঞাৰ দাবীও কৰিছিল । ইয়াৰ পিচতো ছবিখন ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু প্ৰথম দিনাৰ পৰাই দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট মৰম লাভ কৰি আহিছে ছবিখনে । প্ৰথম উইকেণ্ডত ছবিখনে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিচত দ্বিতীয় উইকেণ্ডতো বক্স অফিচত বহু টকা উপাৰ্জন কৰিছে ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰীয়ে’। দ্বিতীয় দেওবাৰে ছবিখনৰ সংগ্ৰহ কিমান হৈছে জানো আহক (The Kerala Story box office collection Day 10) ।

দশম দিনত ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’য়ে কিমান উপাৰ্জন কৰিলে ?

‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ৰ মুকলিৰ দিনা বক্স অফিচ ঠিকে ঠাকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ পিচত ছবিখনে বক্স অফিচত যি গতি ধৰিলে, সেয়া দিনক দিনক আৰু বাঢ়ি গৈয়ে আছে (The Kerala Story box office) । একে সময়তে ছবিখনৰ দ্বিতীয় দেওবাৰ বা দশম দিনৰ মুক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰিসংখ্যাও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।

বক্স অফিচ সংগ্ৰহ: দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী

১ম দিন - ৫ মে' ০৮.০৩ কোটি মুক্তিৰ দিন

দ্বিতীয় দিন - ৬ মে' ১১.০১ কোটি +৩৯.৭৩%

তৃতীয় দিন - ৭ মে ১৬.৪৩ কোটি +৪৬.২৩%

চতুৰ্থ দিন - ৮ মে ১০.০৩ কোটি -৩৮.৯৫%

৫ম দিন - ৯ মে' ১১.০৭ কোটি +১০.৭৩%

৬ম দিন - ১০ মে' ১২.০১ কোটি +০৮.৪৯%

৭ম দিন - ১১ মে' ১২.৫৪ কোটি +০৪.৪১%

৮ম দিন - ১২ মে' ১২.৩৫ কোটি -০১.৫২ শতাংশ

নৱম দিন - ১৩ মে' ১৯.৩৫ কোটি +৫৭.৮৯%

দশম দিন - ১৪ মে' ২৩.০০ কোটি (প্ৰত্যাশিত)

মুঠ ১৩৬.০০ কোটি (প্ৰায়)

২০২৩ চনৰ চতুৰ্থ শতিকাৰ ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ৷ সকলো বিতৰ্কৰে আগুৰি থকা ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ ছবিখন দৰ্শকে ভাল পাইছে । ছবিখনে মুক্তিৰ ৯ দিনৰ ভিতৰতে ১০০ কোটিৰ যাদুকৰী সংখ্যাও অতিক্ৰম কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে এই ছবিখন ২০২৩ চনৰ চতুৰ্থ শতিকাৰ ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে পাঠান, তু ঝুঠি মে মক্কাৰ আৰু কিচি কা ভাই কিছি কি জান ছবিয়ে ১০০ কোটিৰ ক্লাবত যোগদান কৰিছে (Adah Sharma film box office collection) ।

'দ্য কেৰালা ষ্ট'ৰী'ৰ কাষ্ট

সুদীপ্ত সেনে ‘দ্য কেৰালা ষ্ট’ৰী’ৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাও কৰিছে । ছবিখন ৩ গৰাকী অমুছলমান যুৱতীক ব্ৰেইনৱাছ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইছিছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ছবিখনত আদা শৰ্মাৰ উপৰিও যোগিতা বিহানী, সিদ্ধি ইদনানী আৰু ছোনিয়া বালানীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে।

