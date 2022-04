চিটাৰা ডেস্ক, 1 এপ্ৰিল: চেন্সৰ ব’ৰ্ডৰ মঞ্জুৰী লাভ কৰিলে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছে ! মুক্তিৰ 15 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতহে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ প্ৰসংগত সঁহাৰি প্ৰদান কৰিছে চেন্সৰ ব’ৰ্ডে ৷ শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও এইয়াই সঁচা ৷ ভাৰতত মুক্তিৰ পিছতেই খলকনি তোলা ছবি দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰ প্ৰভাৱ এতিয়া বিশ্বজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ বলিউডৰ চাগে এইখনেই বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এখন ছবি যাৰ প্ৰচাৰ সাধাৰণ দৰ্শকে নিজেই চলাই গৈছে ৷

ছবিখন বাস্তৱিক ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ পাকিস্তানক সমৰ্থন জনাই একাংশ ইচলাম ধৰ্মাম্ৱলী লোকে 1989 ৰ পৰা 1990 চনৰ সময়ছোৱাত কাশ্মীৰী পণ্ডিত সকলক খেদি পঠাইছিল আৰু যাক যেনেকৈ পাৰে এফালৰ পৰা হত্যাও কৰি গৈছিল ৷ এই ঘটনাকে মূল বিষয় হিচাপে চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিবেক অগ্নীহোত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ছবিখনক লৈ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে (The Kashmir files impact across world) ৷

দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছক লৈ জনসাধাৰণ দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ই অৱশ্যে তেনেই স্বাভাৱিক কিয়নো মানুহ মাত্ৰেই ভিন্ন চিন্তা ভিন্ন মত ৷ ইমান এটা সংবেদনশীল বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখন এতিয়া মুক্তি দিবলৈ লোৱা হৈছে আৰৱ আৰু ছিংগাপুৰত (Except India the kashmir files will release in which country) ৷ ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে আৰৱৰ চেন্সৰ ব’ৰ্ডে বিশদ আলোচনা কৰি এটাও দৃশ্যাংশ আঁতৰ নকৰাকৈ ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিবেক অগ্নীহোত্ৰীয়ে এই সুখবৰটো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছে যে, ‘ আৰৱৰ চেন্সৰ ব’ৰ্ডে এটাও দৃশ্যাংশ আঁতৰ নকৰাকৈ 15 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোৰে বাবে ছবিখনক লৈ মঞ্জুৰী প্ৰদান কৰাটো আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ জয় (The kashmir files worldwide release) ৷ আৰৱত 7 এপ্ৰিলত মুক্তি হ’ব ছবিখন ৷ এতিয়া ছিংগাপুৰৰ কি কৰে লক্ষণীয় হ’ব’ ৷ লগতে তেওঁ আৰু কয় যে, ‘ভাৰতত কিছু সংখ্যকে ছবিখন ইছলাম’ফ’বিক বুলি গণ্য কৰিছে, কিন্তু এখন ইছলাম ধৰ্মৰ দেশে 4 সপ্তাহৰ পৰীক্ষণৰ মূৰত একো কাট নকৰাকৈ 15 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোৰে বাবে ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, য’ত নেকি ভাৰতত ছবিখন 18 বছৰৰ উৰ্ধৰ বাবেহে মুক্তি দিয়া হৈছিল ’৷

অনুপম খেৰ, মিথুন চক্ৰৱৰ্তী, দৰ্শন কুমাৰ, পল্লৱী জোশীয়ে ছবিখনত কৰা নিজৰ বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে সাংঘাতিক প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ 11 মাৰ্চত ভাৰতৰ কিছুসংখ্যক ছবি গৃহতহে প্ৰথমাৱস্থাত ছবিখন মুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ কিন্ত দৰ্শকৰ মতামতৰ পিছত বহু স্থানত ইয়াৰ মুকলি প্ৰদৰ্শনীও ৰখা হৈছিল ৷

