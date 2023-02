চিটাৰা ডেস্ক, 21 ফেব্ৰুৱাৰী: জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমক সোমবাৰে মুম্বাইৰ চেম্বুৰ অঞ্চলত অনুষ্ঠিত এক সংগীতানুষ্ঠানৰ সময়ত শিৱসেনাৰ এগৰাকী সদস্যই(UBT) মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি নিগমে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে স্থানীয় শিৱসেনাৰ (ইউবিটি) বিধায়কৰ পুত্ৰই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মেনেজাৰৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে(Attack on Sonu Nigam)।

মাৰপিট কৰা শিৱসেনাৰ সদস্যগৰাকীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ মেনেজাৰক মঞ্চৰ পৰা নামিবলৈ কোৱাৰ লগতে চনু আহি থকাৰ সময়তে ঠেলি দিয়ে । খবৰ অনুসৰি শিৱসেনাৰ সদস্যগৰাকীয়ে চনুৰ বন্ধুকো ঠেলি দিছিল(Attack on singer Sonu Nigam in Mumbai)। দুয়োজনেই বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পিছত এটা ভিডিঅ’ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে য’ত এজন ব্যক্তিয়ে চনু আৰু তেওঁৰ বন্ধুক ঠেলি দিয়া দেখা গৈছে । ঘটনাৰ পিছতে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে চনু নিগমে(Shiv Sena member Attack on Sonu Nigam)।

চনু নিগমে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰি কয় যে, "যদি লোহাৰ ৰডত ৰাব্বানী(আঘাতপ্ৰাপ্তজন, চনুৰ সহযোগী) পৰিলহেঁতেন তেন্তে আজি ৰাব্বানীৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন । তেওঁক এনেদৰে ঠেলি দিয়া হ'ল... ভিডিঅ'টোত যিহেতু সকলোৱে দেখা পালে...আনকি মইও পৰিবলৈ ওলাইছিলো ।" চনুৱে নিজৰ বিবৃতিত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে । তেওঁ লগতে কয় যে, "মই এইকাৰণে এজাহাৰ দাখিল কৰিছো যাতে হুলস্থূল, ধক্কা মুক্কি, অহংকাৰ, বলপূৰ্বকভাৱে চেলফি বা ফটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম কি হয় সেই বিষয়ে যাতে মানুহে এবাৰ চিন্তা কৰে ।"

চেলফিক লৈ বিতৰ্ক

মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মুম্বাইৰ এক অনুষ্ঠানত ছেলফি লোৱাৰ বাবে বলীউডৰ কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমৰ সৈতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় । এই ঘটনাত চনুৰ এজন সহযোগীও আহত হয় । নিশা প্ৰায় ১১ বজাত উপনগৰ চেম্বুৰত সংগীত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ চনু নিগমৰ সৈতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । অনুষ্ঠানৰ পৰা ওলাই আহোঁতে এদল অনুৰাগীয়ে গায়কজনৰ কাষ চাপি চেলফি ল'বলৈ আহিছিল যেতিয়া তেওঁৰ দুজন সহকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে চনু নিগমৰ দুয়োজন সহযোগীকে অনুৰাগীয়ে অশালীন আচৰণ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰে যাৰ ফলত চনু নিগমৰ এজন সহযোগী সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে, চনুক আক্ৰমণ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি ডিচিপি ৰাজপুতে কয় যে, "চনুজীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছো । এতিয়ালৈকে আমি তেনে কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই । অভিযুক্তই চেলফি ল'ব বিচাৰিছিল নহ'লে হয়তো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল অন্যথা media attentionৰ লোকজনে এই কাম কৰিছিল...আমি ইয়াৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অধিক তদন্ত কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: Heeramandi Teaser Release: ৱেব শ্ব' হীৰামণ্ডীৰ টিজাৰ মুকলি, থাকিব এই বিষয়বস্তু