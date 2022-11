চিটাৰা ডেস্ক, 11 নৱেম্বৰ : বলীউডৰ ‘পদ্মাৱত’ দীপিকা পাডুকনে হিন্দী চিনেমা জগতত 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শ্বাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকন অভিনীত ছবি ‘ওম শান্তি ওমে’ও 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । 2007 চনত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু নৃত্য পৰিচালক ফাৰাহ খান । 2007 চনত দীপিকা পাডুকনে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে বলীউডলৈ ঢাপলি মেলিছিল । এতিয়া দীপিকাৰ বলীউডত 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে শ্বাহৰুখ খানে দীপিকা পাডুকনক মুখ্য কৰি এটা মৰমলগা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

শ্বাহৰুখ খানে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দীপিকাৰ বাবে দিনটো বিশেষ কৰি তুলিছে । এই পোষ্টটোত শ্বাহৰুখ খানে দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে তেওঁৰ ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁলোক দুয়োৱে যি সমূহ ছবিত একেলগে অভিনয় কৰিছে সেই ফটো আপলোড কৰিছে শ্বাহৰুখে । ওম শান্তি ওম ছবিৰ উপৰিও দীপিকাই শ্বাহৰুখৰ সৈতে চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ আৰু হেপ্পী নিউ ইয়েৰত কাম কৰিছে । শ্বাহৰুখ আৰু দীপিকাৰ যুটি তিনিওখন ছবিতে হিট বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এতিয়া এই চুপাৰহিট যুটিটোৱে পাঠান ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত খলকনি তুলিবলৈ সাজু হৈছে ।

এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি শ্বাহৰুখ খানে দীপিকাৰ বাবে লিখিছে, 'To 15 fabulous years of excellence… perseverance…amazing performances with you and the warm hugs!! Here’s looking at you…Looking at you. and looking at you…and still looking at you… @deepikapadukone ৷

এই 15 টা বছৰত দীপিকা পাডুকন গ্ল’বেল ষ্টাৰ হৈ পৰিছে । এইবছৰ তেওঁ ‘কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’ৰ জুৰী দলত যোগদান কৰি দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।

2018 চনত সহ অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় দীপিকা পাডুকন । বলীউডৰ বৰ্তমানৰ শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন ৷

লগতে পঢ়ক : Vivek Agnihotri movies:জন্মদিনৰ শুভক্ষণত বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে নতুন ছবি দ্য ভেকছিন ৱাৰ