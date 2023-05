চিটাৰা ডেস্ক, 18 মে’: ১৬ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৩ (Cannes Film Festival 2023) ৷ প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৩ ত বলীউডৰ অভিনেত্ৰীসকলে নিজৰ আকৰ্ষণীয় তথা মনোমোহা শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ এইবাৰো কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বলীউডৰ অভিনেত্ৰীসকলে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ এইক্ষেত্ৰত পিচ পৰি থকা নাই অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খানো (Sara Ali Khan in stylish white saree) ৷

কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা ছাৰাই কইনাৰ অৱতাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল যদিও দ্বিতীয় দিনা ক্ৰীম ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি কাঁত প্ৰৱেশ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ দ্বিতীয় লুকত ছাৰাক ৰেট্ৰ’ ষ্টাইলত শাৰী পৰিধান কৰা দেখা গ’ল (Sara Ali Khan Cannes 2023)।

ছাৰা আলী খানে শেহতীয়াকৈ কাঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেল ২০২৩ ৰ কেইখনমান ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ক্ৰীম ৰঙৰ শাৰীত নিজৰ অতি আকৰ্ষণীয় ছবিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । এই ছবিবোৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেট্ৰ’ অনুভৱ দিয়ে অনুৰাগীক ৷ মনকৰিবলগীয়া কথাটো হ’ল এই ছবিসমূহত অনুৰাগীসকলে ছাৰাক আইতাক শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছে (Sara Ali Khan Cannes 2023 outfits)।

কানত নিজৰ লুকেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ছাৰা আলী খানে

আবু জানি আৰু সন্দীপ খোছলাই ডিজাইন কৰা সাজ-পোছাকত ইনষ্টাগ্ৰামত কিছু গ্লেমাৰাছ ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছে ছাৰা আলী খানে । ছবিসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, ‘মোৰ বিশ্বাস আপুনি কৰিব পাৰে (I guess you Cannes do it again) ৷’ এখন ছবিত ছাৰা আলী খান চিৰিত থিয় হৈ থকা দেখা গৈছে (Sara Ali Khan Cannes 2023 different dresses) ।

ঠিক শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ দৰেই দেখা গৈছে - অনুৰাগী

এই ছবিবোৰত অনুৰাগীয়ে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা পোৱা যায় । এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে, ‘শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ দৰে চুলিকোচা বনোৱা হৈছে ।’ আন এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে, ‘আইতা শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ কপি যেন লাগিছে । একেবাৰে ৬০-৭০ৰ দশকৰ লুক । প্ৰথম ছবিখন বৰ আচৰিত।’

কান ২০২৩ চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা গ’ল ছাৰাক

উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছাৰা আলী খানে আত্মপ্ৰকাশ কৰে (Sara Ali Khan Cannes 2023 looks) ৷ ১৬ মে’ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে লেহেংগা পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিয়ে ছাৰাই ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ট্ৰেডমাৰ্ক ষ্টাইলত সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছিল । ইয়াৰ পিচত দ্বিতীয় দিনা ছাৰাই কানৰ বাবে বাছি লৈছিল ৰেট্ৰ’ লুক ।

লগতে পঢ়ক: Cannes Film Festival 2023: আজিৰে পৰা আৰম্ভ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, মৃণাল ঠাকুৰকো দেখা যাব এই মহোৎসৱত