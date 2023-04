চিটাৰা ডেস্ক, 12 এপ্ৰিল: বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ সঞ্জয় দত্তই বৰ্তমান বেংগালুৰুৰ আশে-পাশে পেন ইণ্ডিয়া কানাড়া ছবি ‘কে ডি’ৰ শ্বুটিং অব্যাহত ৰাখিছে । উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে এক বোমা বিস্ফোৰণৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত তেওঁ আহত হয় । বুধবাৰে সূত্ৰই প্ৰদান কৰে এই তথ্য । সূত্ৰই জনোৱা মতে, বোমা বিস্ফোৰণস্থলীৰ মূহুৰ্তৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত সঞ্জয় দত্তৰ কঁকাল, হাত আৰু মুখ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় (Sanjay Dutt Injured on the set of his film KD)।

এই ঘটনাৰ পিছত সম্প্ৰতি ছবিখনৰ শ্বুটিং বন্ধ কৰা হৈছে । ফাইট মাষ্টাৰ ড° ৰবি বৰ্মাই ছবিখনৰ বাবে ফাইট চিনৰ শ্বুটিঙ কৰি থকাৰ উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয় । ঘটনাৰ সঠিক তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই (Sanjay Dutt KD shooting Set) । চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেংগালুৰুৰ মাগাডী ৰোডত । সম্প্ৰতি সঞ্জয় দত্ত ঘটনাৰ পিছত এতিয়া সুস্থ হৈ উঠিছে (Sanjay Dutt Injured)।

উল্লেখ্য যে, কেজিএফৰ অধ্যায় ১ আৰু ২ পিছত একচন হিৰো ধ্ৰুৱ সৰ্জাৰ কানাড়া ছবি ‘কেডি’ত খলনায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সঞ্জয় দত্তই । 'কে ডি' প্ৰেমৰ পৰিচালনা আৰু কেভিএন বেনাৰৰ অধীনত প্ৰযোজনা কৰা হৈছে । বলীউডৰ অভিনেত্ৰী শিল্পা শ্বেট্টীয়েও এই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । কওঁ, সঞ্জয় দত্তই শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁৰ সন্তানসকলে টাইগাৰ শ্ৰফক অতি ভাল পায় ।

সঞ্জয় দত্তই কৈছিল যে, তেওঁৰ সন্তানে তেওঁৰ ছবিতকৈ আৰু বলীউড অভিনেতা টাইগাৰৰ ছবিক অধিক পচন্দ কৰে । উল্লেখ্য যে, সঞ্জয় দত্ত সম্প্ৰতি পত্নী মন্যতা দত্ত আৰু সন্তান সহিত ডুবাইত থাকে । শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পিছত নিজৰ সন্তানক লগ কৰিবলৈ যায় সঞ্জয় দত্তই । সঞ্জয় দত্তই কয় যে, তেওঁ সন্তানৰ সৈতে সময় কটাবলৈ ভাল পায় ।

