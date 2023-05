চিটাৰা ডেস্ক, 25 মে’: নিজৰ মন্ত্ৰমুগ্ধ কণ্ঠৰে গোটেই বিশ্বৰ দৰ্শকক আপ্লুত কৰা কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ টিনা টাৰ্নাৰ আৰু নাই (Tina Turner Death) ৷ মৃত্যুৰ সময়ত কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞগৰাকীৰ বয়স আছিল ৮৩ বছৰ । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিয়ে টাৰ্নাৰৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে ৷ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি ‘কুইন অৱ ৰক এন ৰোল’ টিনা টাৰ্নাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল (Rock N role Singer) ৷ অৱশেষত ৮৩ বছৰ বয়সত ছুইজাৰলেণ্ডৰ জুৰিখৰ ওচৰৰ কুছনাচ্টত থকা নিজা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, ৬০ ৰ দশকত টিনা টাৰ্নাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পৰাই ‘ৰক এন ৰোল’ৰ আৰম্ভণি বুলি ধৰা হয় (Tina Turner Passes Away)। টাৰ্নাৰৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় গীত আছে ৷ সেই গীতটি হৈছে, what's love got to do with it ৷ এই গীতটোত তেওঁ প্ৰেমক চেকেণ্ড হেণ্ড ইমোচন বুলি অভিহিত কৰিছিল । উল্লেখনীয় যে, ১৯৩৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত আমেৰিকাত জন্ম হৈছিল টিনাৰ ।

বহুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল টিনা টাৰ্নাৰ

সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল টিনা টাৰ্নাৰ । টিনাই কলন কেন্সাৰ, ষ্ট্ৰোকৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি কোৱা হৈছে । একে সময়তে তেওঁৰ মৃত্যু এক অপূৰণীয় ক্ষতি হৈ ৰ’ব সংগীত জগতত । সংগীতজ্ঞ টিনা টাৰ্নাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰত শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে হলিউডত জগতত । তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে পিটাৰ লিণ্ডবাৰ্গে (Tina Turner Death news) । তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত টিনাৰ এখন ছবিৰ এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

