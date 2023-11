ৰণদীপ হুদাৰ বয়স ৪৭ বছৰ ইয়াৰ বিপৰীতে লিন লাইশ্ৰমৰ বয়স ৩৭ বছৰ ৷ দুয়োৱে সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ তদন্তৰ পৰা নিজৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে । অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টে তেওঁলোকৰ সংযোগৰ বিষয়ে সূক্ষ্ম ইংগিত দিছে । তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰথম ইংগিত ২০২১ চনত লিনৰ জন্মদিনত প্ৰকাশ পাইছিল যেতিয়া ৰণদীপে এটা আন্তৰিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰিছিল, "Keep smiling in the sun... always. Happy Birthday @linlaishram (sic)." ৷