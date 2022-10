নেশ্যনেল ডেস্ক, 3 অক্টোবৰ: পাঞ্জাবী গায়ক আলফাজ আঘাত প্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে । প্ৰাপ্ত বাতৰি অনুসৰি আলফাজ ওৰফে অমঞ্জোৎ সিং পানৱাৰক শনিবাৰে স্থানীয় ধাবা এখনৰ বাহিৰত পথৰ দাঁতিত থিয় হৈ থকা অৱস্থাত এখন তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দা মাৰে (Punjabi singer Alfaaz injured) ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আলফাজক মোহালীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।এই সন্দৰ্ভত মোহালী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পঞ্চকুলাৰ ৰায়পুৰ ৰাণীৰ বাসিন্দা বিকীক । বৰ্তমানে কণ্ঠশিল্পী গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

খবৰ অনুসৰি তিনিজন বন্ধুৰ সৈতে পাল ধাবাৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত 'য়াৰ বাথেৰে' গায়কজন ভোজনালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী বিকীৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল ।

বিকীয়ে আলফাজক কথা-বতৰাৰ মাজেৰে ধাবাৰ মালিকৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰাপ্য সন্দৰ্ভত নিষ্পত্তি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । যেতিয়া গায়কজনে এই কথাত অস্বীকাৰ কৰে তেতিয়া বিকীয়ে মালিকৰ টেম্পোখন লৈ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বাহনখন ওলোটা কৰাৰ সময়ত গায়কজনক খুন্দা মাৰে ।

খবৰ অনুসৰি গায়কজনে মূৰ, বাহু আৰু ভৰিত কেইবাটাও স্থানত আঘাত পাইছে ৷ তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । সন্দেহযুক্ত বিকী সেই স্থানৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও পিছত মোহালী আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে পিছত চোহনা আৰক্ষী থানাত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰে ।

সহযোগী পাঞ্জাবী গায়ক তথা ৰেপাৰ য়ো য়ো হানি সিঙে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত চিকিৎসালয়ৰ পৰা আলফাজৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰে যাৰ কেপছনত তেওঁ লিখিছে, "মোৰ ভাইটি @itsaslialfaaz ক যোৱা নিশা আক্ৰমণ কৰা হৈছে, যিয়েই এই পৰিকল্পনা কৰিছিল ********er I won't let u go !! সকলোৱে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক" ৷ পিছত তেওঁৰ একাউন্টৰ পৰা তেওঁৰ পোষ্টটো ডিলিট কৰি দিয়ে ।

পোষ্টটো ডিলিট কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে হানি সিঙে আন এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে, য'ত তেওঁ আলফাজৰ স্বাস্থ্য আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে, "Special thanx to Mohali police who caught the culprits who hit alfaaz with a tempo traveller on the road lastnite @itsaslialfaaz is now out." অফ ডেঞ্জাৰ টু" ৷

'Putt Jatt Da', 'Rickshaw', 'Gaddi' আদি চুপাৰ হিট গীতৰ বাবে পঞ্জাৱী কণ্ঠশিল্পী আলফাজ পৰিচিত । ‘হায়ে মেৰা দিল’, ‘বেবো’, ‘বাৰ্থডে বাছ’ আৰু ‘য়াৰ বাথেৰে’ আদি চাৰ্টবাষ্টাৰ ট্ৰেকত হানি সিঙৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ।

