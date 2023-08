চিটাৰা ডেস্ক, 29 আগষ্ট: বলীউডৰ অভিনেতা প্ৰতীক বাব্বৰ বৰ্তমান চৰ্চাত ৷ প্ৰেমিকা প্ৰিয়া বেনাৰ্জীক লৈ পুনৰবাৰ চৰ্চাত আহিছে অভিনেতাগৰাকী ৷ শেহতীয়া প্ৰতীক বাব্বৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ৰোমান্টিক ভিডিঅ’। এই ভিডিঅ’টোত প্ৰতীক আৰু প্ৰিয়াই ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীক চুমা খোৱা দেখা গৈছে ৷ আচলতে প্ৰেমৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰিছে প্ৰতীক আৰু প্ৰিয়াই । এই উপলক্ষে নিজৰ প্ৰেম প্ৰকাশ কৰি এই সুন্দৰ ভিডিঅ’টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছে । ভিডিঅ’টোত পাঞ্জাৱী কণ্ঠশিল্পী এ পি ধিলনৰ শেহতীয়া জনপ্ৰিয় With You গীতটি সংযোগ কৰিছে ৷

একে সময়তে এই ভিডিঅ’টোত এই প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই কেৱল চুমা খোৱাই নহয়, ছুটীত ক’ত ক’ত গৈছিল তাৰো এক আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতীকে লিখিছে Happy 3 Soulmate । উল্লেখ্য যে, প্ৰতীক আৰু প্ৰিয়া বিগত তিনি বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে ৷ সেয়া তিনি বছৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰিছে প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই ৷

এই ভিডিঅ’টোত প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ যোৱা তিনি বছৰৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আভাস দেখা গৈছে । একে সময়তে এই ভিডিঅ’টোত প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই বৰ্তমান সময়ত একেলগে কটোৱা ছুটীৰ ছবিও শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

এই ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰা লগে লগে অনুৰাগী আৰু চেলিব্ৰিটিসকলে কমেন্ট বক্সত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে এই যুটিটোক ৷ অভিনেত্ৰী এলি অভ্ৰামে লিখিছে, OMG, মই ভাবিছিলো যে এটা প্ৰস্তাৱ কাৰ্যসূচী এয়া, প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ তিনি বছৰৰ শুভেচ্ছা ৷ ছায়নী গুপ্তাই মন্তব্য কৰি লিখিছে, best ever, আপোনালোক দুয়োকে বহুত মৰম । এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে,আপোনালোক দুয়ো মোৰ প্ৰেৰণা, আপকো নজৰ না লাগে ৷ আন এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে যে আপোনালোক দুয়োগৰাকীয়ে আদৰণীয়। আন এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে- So happy for u guys, সদায় একেলগে থাকক ....love u ৷ এনেদৰেই ভিডিঅ’টোত অনুৰাগীৰ পৰা চেলিব্ৰিটিসকলেও মৰম দিছে ৷

লগতে পঢ়ক: Lauren Gottlieb: আঁঠু লৈ কোনে কৰিলে ABCD 2 ৰ লৰেন গটলিবক প্ৰপ’জ ? প্ৰত্য়ুত্তৰত কি ক’লে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে