একে সময়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য শাখাত Four Daughters (Tunisia), 20 Days in Mariupol (Ukraine), The Zone of Interest ধৰি বহু ছবি আছে । American Symphony, Apolonia, Apolonia, Beyond Utopia কে ধৰি বহু ছবিয়ে তথ্যচিত্ৰ বৈশিষ্ট্য শাখাত চৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে । ২০২৪ চনৰ ১০ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব ৯৬ সংখ্যক অস্কাৰ ।