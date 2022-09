চিটাৰা ডেস্ক, 24 ছেপ্টেম্বৰ : হলীউডৰ পৰা আহিছে এক দুঃসংবাদ । অস্কাৰ বিজয়ী অভিনেত্ৰী লুইছ ফ্লেচাৰৰ 88 বছৰ বয়সত মৃত্যু ঘটিছে । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই বিষয়ে নিশ্চিত কৰে । ফ্ৰান্সৰ মণ্টডুৰাউছেত থকা নিজৰ ঘৰত মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।

লুইছ ফ্লেচাৰ 1975 চনত মিলোছ ফাৰ্মানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ছবি 'ৱান ফ্লাই অভাৰ দ্য কুকচ নেষ্ট' (One Flew Over the Cuckoo's Nest)ত কৰা নাৰ্ছৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে সৰ্বাধিক জনাজাত । ছবিখনত জেক নিকলছনেও অভিনয় কৰিছিল ।

এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁ 1976 চনত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল । 1934 চনৰ 22 জুলাইত আমেৰিকাৰ আলাবামাৰ বাৰ্মিংহামত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল লুইছে । তেওঁৰ মাক-দেউতাক বধিৰ আছিল ।

অস্কাৰ বিজয়ী Louise Fletcher ৰ মৃত্যু ঘটিছে

লুইছে 1950 ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে ল'মেন, বেট মাষ্টাৰচন, মেভেৰিক, দ্য আনটাচ্ছেবল আৰু 77 চানছেট ষ্ট্ৰিপৰ দৰে টিভি শৃংখলাৰ জৰিয়তে অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰে । লুইছে তেওঁৰ অভিনয় কেৰিয়াৰত 60 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে ।

অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পিকেট ফেন্স আৰু আৰ্কাডিয়াৰ জোয়ান ছবিতো অভিনয় কৰিছিল । খবৰ অনুসৰি লুইছৰ শুই থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হয় (Louise Fletcher dead) । 300 বছৰ পুৰণি ফাৰ্মহাউচত শেষ নিশ্বাস লয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰিও লুইছে একক অভিনয়ৰ বাবে একাডেমী বঁটা, বাফটা বঁটা, গ’ল্ডেন গ্ল’ব বঁটা লাভ কৰা তৃতীয়গৰাকী মহিলা আছিল (Louise Fletcher awards) ।

বাতৰি অনুসৰি, অস্কাৰত এক স্মৰণীয় মুহূৰ্তত একাডেমী বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাষণ দিবলৈ সাংকেতিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । লুইছে 1959 চনত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জেৰী বিকক বিয়া কৰাইছিল । 1977 চনত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল । তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পুত্ৰ জন আৰু এণ্ড্ৰিউ বিক, নাতিনী এমিলি কায়া বিক, ভগ্নী ৰবাৰ্টা ৰয় আৰু 10 গৰাকী ভতিজা ভতিজীক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ।

লগতে পঢ়ক : Falguni Pathak news: ফাল্গুনী পাঠক হিট অ’ সজনা ৰিক্ৰিয়েট কৰি ট্ৰ’ল খাইছে নেহা কক্কৰে