শ্বাহৰুখ খানে পুৱতি নিশা মাইক্ৰ’ব্লগিং চাইট এক্সত তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জনায় । অভিনেতাগৰাকীয়ে লিখিছে, “অবিশ্বাস্য যে আপোনালোকৰ মাজৰ ইমানগৰাকীয়ে নিশা মোক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছে । মই মাত্ৰ এজন অভিনেতা, মই এই কথাৰ পৰাই সুখী যে মই আপোনালোকক অলপ মনোৰঞ্জন দিব পাৰিছো । মই আপোনালোক সকলোৰে সপোনত জীয়াই আছো । আপোনালোক সকলোকে মনোৰঞ্জন দিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। ৰাতিপুৱা দেখা পাম... On the screen and off it ।”