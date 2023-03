চিটাৰা ডেস্ক, 3 মাৰ্চ: দিনক দিনে আৰু অধিক বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বলীউডৰ অভিনেতা নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী আৰু তেওঁৰ প্ৰাক্তন পত্নী আলিয়া ছিদ্দিকিৰ মাজৰ সংঘাট (Nawazuddin Siddiquis wife Aaliya) ৷ দুয়োৰে মাজত বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিচতো শাম কটা নাই কন্দল ৷ আলিয়াই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ৰ যোগেদি নৱাজৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল ৷ এইবাৰ পুনৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা ইনষ্টাগ্ৰামত দুটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি অভিনেতাজনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আলিয়াই ৷

অভিনেতাজনৰ পৰিয়ালবৰ্গই আলিয়া আৰু ল’ৰা-ছোৱালীক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আলিয়াই (Nawazuddins wife and kids kicked out from Bungalow) । আলিয়াই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে বিশ্ববাসীক জনাবলৈ দুটামান ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিছিল ৷ ভিডিঅ’টোত নৱাজে আলিয়া আৰু তেওঁৰ সন্তানক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (War between Nawazuddin Siddiqui and wife Aaliya) ।

ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি আলিয়াই লিখিছিল, "এয়াই নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ বাস্তৱ চৰিত্ৰ ৷ নৱাজে নিজৰ সন্তানকো ৰেহাই নিদিলে ৷ যেতিয়া ৪০ দিন ঘৰত থকাৰ পিচত মই ভাৰ্ছোভা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ উলাই গৈছিলো তেতিয়া নৱাজে মোক জৰুৰীভাৱে ফোন কৰিছিল । কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ সন্তানৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতি গৈছিলো নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীয়ে আমাক ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া নাছিল ৷ আমাক ভিতৰত যোৱাত বাধা দিবলৈ বহুকেইজন নিৰাপত্তাৰক্ষী ৰাখিছিল নৱাজে ৷ মোক আৰু মোৰ ল’ৰা-ছোৱালীক এই মানুহজনে ৰাস্তাত থাকিবলৈ এৰি দিছিল ।"

উল্লেখ্য যে, নৱাজুদ্দিন আৰু আলিয়াৰ দুটা সন্তান আছে, কন্যা শ্বোৰা আৰু পুত্ৰ ইয়ানী (Nawazuddins family kicked kids out of house) । এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নৱাজুদ্দিন আৰু আলিয়াৰ মাজৰ যুদ্ধত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই দুটি সন্তান ৷ কাৰণ আলিয়াই শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’টোত কন্যা সন্তানটিয়ে হুমুনিয়াহ কাঢ়ি থকা দেখা পোৱা গৈছে ৷ আনহাতে কণমানি ল’ৰাটোৱে ভয় খাই মাতৃক সাৱটি ধৰিছে ৷ অবুজ শিশু দুটিয়ে পিতৃ-মাতৃৰ কাজিয়াৰ বিষয়ে একো ক’ব পৰা নাছিল (Aaliya alleges she was thrown out of house) ৷

কন্যাৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰি আলিয়াই লিখিছে, "মোৰ ছোৱালীয়ে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল যে তাইৰ নিজৰ দেউতাকে তাইৰ লগত এনেকুৱা কৰিব পাৰিব আৰু পথত কান্দিবলৈ এৰি দিব পিতৃয়ে ৷" ইফালে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিচত আলিয়াই সন্তান দুটিৰ সৈতে নিশাটো কটাবলৈ আশ্ৰয় লৈছিল আত্মীয়ৰ ঘৰত (Nawazuddin Siddiquis daughter cries) । আলিয়াই ছ’চিয়েল মিডিয়াত লগতে কয় যে সৌভাগ্যক্ৰমে এজন আত্মীয়ই সহায় আগবঢ়াইছিল আৰু আত্মীয়ৰ ঘৰত নিশাটো কটাব পাৰিছিল ৷ নৱাজুদ্দিনে নিজৰ সন্তানক কষ্ট দিয়া কাৰ্যক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ আলিয়াই কয় যে এই সন্দৰ্ভত নৱাজক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে (Aaliya shares videos on Instagram) ৷

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে আলিয়া ছিদ্দিকিয়ে নৱাজৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাৰ্ছোভা থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । লগতে আলিয়াই অভিযোগ কৰিছিল যে, প্ৰাক্তন স্বামী নৱাজুদ্দিন আৰু শাহুৱেকে খাদ্য আৰু অন্যান্য প্ৰাথমিক সামগ্ৰীৰ পৰা আলিয়াক বঞ্চিত কৰিছিল ৷ আনকি বাথৰুমত প্ৰৱেশতো বাধা প্ৰদান কৰিছিল ৷ আলিয়া আৰু তেওঁৰ সন্তানক নৱাজুদ্দিনৰ বাংলোৰ এটা কোঠাত থাকিবলৈ দিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছিল আলিয়াই ৷

লগতে পঢ়ক: Nawazuddin Siddiqui : নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আলিয়াৰ