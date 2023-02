চিটাৰা ডেস্ক, 25 ফেব্ৰুৱাৰী : সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা হৈছে নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী । কিছুমান জনপ্ৰিয় চিনেমাত ব্যতিক্ৰমী অভিনয়েৰে নিজকে বলীউডত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নৱাজুদ্দিনে । এই ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰৰ বাবেই দৰ্শকেও আকোঁৱালি লৈছিল অভিনেতাগৰাকীক ৷ নিজৰ ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰৰ বাবে চৰ্চালৈ অহা নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী বিগত সময়ৰ পৰা ঘৰুৱা সংঘাতৰ বাবে চৰ্চালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ প্ৰাক্তন পত্নী আলিয়াৰ সৈতে সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । পূৰ্বে আলিয়াই নৱাজুদ্দিনক নিজৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থিয় কৰাই বহু কথা শুনাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল । কিন্তু প্ৰাক্তন পত্নীৰ একো কথাৰে উত্তৰ দিয়া নাছিল নৱাজুদ্দিনে ৷ পূৰ্বে পৃথিৱীৰ পৰা লুকুৱাই হোৱা ঘৰুৱা সংঘাত এতিয়া আৰু ঘৰুৱা হৈ থকা নাই ৷ কাৰণ দুয়োৰে কাজিয়া এতিয়া পৃথিৱীৰ সন্মুখত আহি পৰিছে (Nawazuddin Siddiqui ex wife)।

নৱাজুদ্দিনৰ প্ৰাক্তন পত্নী আলিয়াই শেহতীয়াকৈ অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাৰ্ছ’ভা থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ (Nawazuddins estranged wife accuses him of rape)। ইতিমধ্যেই আলিয়াই ছ’চিয়েল মিডিয়াতো এই সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভিডিঅ'টোত নৱাজুদ্দিনৰ প্ৰাক্তন পত্নী আলিয়াই আবেগিক হৈ বহু কথা ব্যক্ত কৰে (Ex wife Aaliya accuses Nawazuddin Siddiqui )।

অভিনেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তথ্য খোদ আলিয়াই তেওঁৰ ভিডিঅ’ত দিছে । প্ৰাক্তন স্বামী নৱাজুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত আলিয়াই কয় যে মই যিয়েই কৰিব লগা নহওক কিয়, মই মোৰ সন্তানটিক কেতিয়াও তেওঁক নিদিওঁ ।

আলিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "এজন মহান অভিনেতা, যিয়ে সঘনাই এজন মহান ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰে ! তেওঁৰ নিৰ্দয়ী মাতৃয়ে মোৰ সন্তানক অবৈধ বুলি কয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত নৱাজুদ্দিন মৌন হৈ থাকে ৷ শুকুৰবাৰে ভাৰ্ছ’ভা থানাত নৱাজুদ্দিন বিৰুদ্ধে প্ৰমাণসহ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছো ৷ যিয়েই নহওক, মই মোৰ নিৰীহ সন্তানক এই হৃদয়হীন পিতৃৰ হাতত যাবলৈ নিদিওঁ ।"

উল্লেখ্য যে, নৱাজুদ্দিন আৰু আলিয়াৰ বিয়া হৈছিল ২০০৯ চনত । বিয়াৰ পিচত বহু বছৰ দুয়োৰে মাজত সকলো ঠিকে ঠাকে আছিল ৷ কিন্তু লাহে লাহে দুয়োৰে মাজত সকলো সলনি হ’ব ধৰে ৷ প্ৰায়েই দুয়োৰে মাজত সংঘটিত হৈছিল কাজিয়া ৷ কাজিয়া ইমানেই বাঢ়ি গৈছিল যে দুয়োৱে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ অৱশেষত দুয়োৰে মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হয় (Nawazuddin siddiqui wife) ৷

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ২০২২ চনত নৱাজুদ্দিনৰ মাতৃয়ে আলিয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে থানাত । অভিনেতাগৰাকীৰ মাতৃয়ে আলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছিল যে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতো আলিয়াই বলপূৰ্বকভাৱে নৱাজুদ্দিনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । একে সময়তে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে আলিয়াই নৱাজৰ মাতৃক ঘৰুৱা হিংসাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰে । এতিয়া নৱাজ আৰু আলিয়াৰ গোটেই কাজিয়াটো সন্তানৰ জিম্মা বিচাৰি লৈ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ইফাল নৱাজুদ্দিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে তেওঁৰ সন্তান ডুবাইত পঢ়ে, কিন্তু আলিয়াই তেওঁৰ সন্তানক ভাৰতত নিজৰ লগত ৰাখিছে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে । সেয়াহে, সন্তানক ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ৰ পৰা সন্তানৰ জিম্মা বিচাৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে (Nawazuddin Siddiqui Reacted To Aaliyas Allegations) ।

লগতে পঢ়ক: Nawazuddin Siddiqui latest news: দ্বিতীয় সন্তানক মানি ল’ব বিচৰা নাই নৱাজুদ্দিনে, পত্নীয়ে আখ্যা দিলে বিশ্বাসঘাতক