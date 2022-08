চিটাৰা ডেস্ক, ৩ আগষ্ট : চেনিটাৰী পেডত ভগৱান কৃষ্ণৰ ছবি থকা এখন ফ্ৰিঞ্জ ছবি 'মাছুম চৱাল'ৰ পোষ্টাৰে (poster of Masoom Sawaal controvercy) ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে (Lord Krishna on a sanitary pad) । ছবিখনৰ পৰিচালক আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলৰ কাকো আঘাত কৰাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই ।

ছবিখনত এজন উকীলৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী একাভালি খান্নাই (Actress Ekavali Khanna) এই সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰথম কথা, পোষ্টাৰখনে লাভ কৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে মই অৱগত নহয় । কিন্তু যদি তেনে হৈছে তেন্তে মই মাত্ৰ ক'ব পাৰোঁ যে নিৰ্মাতাসকলৰ কাৰো অনুভূতিক আঘাত কৰাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাছিল । ইয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল নিষিদ্ধতা ভংগ কৰা আৰু বৰ্ণনা সলনি কৰা (break the taboo and change the narrative) । এই প্ৰজন্মত, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে মহিলাসকলৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে আৰোপ কৰা অন্ধবিশ্বাস আৰু বেয়া আচৰণৰ কোনো অৱকাশ নাই ।"

উল্লেখ্য, চেনিটাৰী নেপকিনত এজন হিন্দু দেৱতাৰ ছবিৰ (god on a sanitary pad) সৈতে স্পষ্টভাৱে 'ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰা'ক (hurting religious sentiments) লৈ সামাজিক মাধ্যমক বিচলিত কৰি তুলিছে । এই সন্দৰ্ভত চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক সন্তোষ উপাধ্যায়ে (director Santosh Upadhyay) কয় যে কেতিয়াবা "বস্তুবোৰ চোৱাৰ আমাৰ দৃষ্টিভংগী ভুল হয়, যাৰ ফলত ভুল ধাৰণা হয় । গোটেই চলচ্চিত্ৰখন ঋতুস্ৰাৱৰ ওপৰত আধাৰিত । সেয়েহে পেডটো দেখুওৱাটো বাধ্যতামূলক । সেইকাৰণে পোষ্টাৰত এটা পেড আছে আৰু পেডত কৃষ্ণজী নহয় । যাৰ বাবে আমি এই চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কম সমৰ্থন লাভ কৰিছোঁ ।"

আনহাতে, চলচ্চিত্ৰখনে কেনেদৰে সজাগতা সৃষ্টিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁ কয়, "মোৰ ফালৰ পৰা মই এগৰাকী উকীলৰ ভূমিকা পালন কৰিছোঁ যিয়ে শিশুটোক তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ কৰা সমাজৰ নিয়ম আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ সংঘাতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সহায় কৰে, কিন্তু যিয়ে তেওঁৰ অনুভূতি বুজি নাপায় । কাহিনীটো সম্পূৰ্ণৰূপে শিশুটোৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে আৰু এজন উকীল হিচাপে মই ইয়াক সমৰ্থন কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য, 'মাছুম চৱাল', ছবিখনক ঋতুস্ৰাৱ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লাজৰ বিষয় বুলি কোৱা হৈছে । ইয়াত অভিনয় কৰিছে নিতান্সী গোৱেল, একাৱলী খান্না, শিশিৰ শৰ্মা, মধু সচদেৱা, ৰোহিত তিৱাৰী, বৃন্দা ত্ৰিবেদী, ৰামজী বালি, শশী বাৰ্মা আৰু অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে ।

সন্তোষ উপাধ্যায়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, কমলেশ কে মিশ্ৰৰ কাহিনী আৰু নক্ষত্ৰ 27 প্ৰডাকচনৰ (Nakshatra 27 Productions) ৰঞ্জনা উপাধ্যায়ৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত চলচ্চিত্ৰখন 5 আগষ্টত ছবিগৃহত মুক্তি দিয়া হ'ব (Masoom Sawaal release on August 5) ।

লগতে পঢ়ক :Culture Event in Thailand: থাইলেণ্ডত পৰিৱেশন অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান