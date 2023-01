চিটাৰা ডেস্ক, 27 জানুৱাৰী : বিখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা অভিনেত্ৰী মাচাবা গুপ্তাই 27 জানুৱাৰীত মুম্বাইত অভিনেতা সত্যদীপ মিশ্ৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ উপস্থিতিত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় দুয়োৱে (Masaba Gupta wedding pictures)। মাচাবাৰ পিতৃ তথা ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিকেটৰ কিংবদন্তি ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছে কন্যাৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটোত উপস্থিতি থাকি আৰু অধিক বিশেষ কৰি তোলে দিনটো ।

মাচাবাই নিজৰ বিয়াৰ ছবি ইনষ্টাগ্ৰামত অনুৰাগীৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে (Masaba Gupta instagram) । অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা এখন পাৰিবাৰিক ছবিত তেওঁৰ পিতৃয়ে তেওঁৰ কাষত আনন্দৰে প’জ দিয়া দেখা গৈছে আৰু ফটোখনত মাচাবাৰ ষ্টেপফাডাৰ বিবেক মেহৰাকো আনন্দ মনেৰে থকা দেখা গৈছে । ছবিখন শ্বেয়াৰ কৰি মাচাবাই ইনষ্টাগ্ৰামত এটা হৃদয়স্পৰ্শী কেপছন লিখিছিল ।

"প্ৰথম বাৰৰ বাবে - মোৰ গোটেই জীৱন (সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল) একত্ৰিত হ'ল । এয়া আমি । মোৰ ধুনীয়া মিশ্ৰিত পৰিয়াল 💛ইয়াৰ পৰা সকলো মাথোঁ বোনাছ"-কইনাগৰাকীয়ে এইদৰে লিখিছে । মাচাবাৰ পাৰিবাৰিক ছবিখনে ছবিজগতৰ পৰা ভ্ৰাতৃত্ববোধ আৰু অনুৰাগীৰ পৰা বিপুল মৰম লাভ কৰিছে । তেওঁৰ পোষ্টটোৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শিৱানী দাণ্ডেকাৰে মন্তব্য কৰে, "Love this ❤️", আনহাতে মৃণাল ঠাকুৰে লিখিছে, "Omgggg this brightens up 2023 already !! Mubarak Masaba & Sattu !! This is beyond cool ❤️❤️❤️@masabagupta @instasattu" ৷

অজ্ঞাতসকলৰ বাবে, নীনা গুপ্তা আৰু ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছৰ মাজলৈ বিবাহ অবিহনেই মাচাবা আহিছিল ৷ তেওঁলোকে গোটেই জীৱন পৃথকে পৃথকে বাস কৰি আহিছে । 2008 চনত দিল্লীৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট বিবেকক বিয়া কৰাইছিল নীনাই । আমেৰিকাত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে এই যুটিয়ে দুবছৰমান ডেটিং কৰিছিল ৷ তেওঁলোক প্ৰথমবাৰ বিমানত লগ হৈছিল ।

কৰ্মক্ষেত্ৰত, মাচাবাই Masaba Masaba ৰ সৈতে অনস্ক্ৰীণত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু মডাৰ্ণ লাভ মুম্বাইতো দেখা গৈছিল তেওঁক । এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হোৱাৰ উপৰিও মাচাবাই যোৱা আগষ্টত লাভচাইল্ড নামৰ এটা সৌন্দৰ্য আৰু ছালৰ যত্ন লোৱা ব্ৰেণ্ডো মুকলি কৰিছিল । সত্যদীপৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে, অভিনেতাজনে 2011 চনত ন’ ৱান কিল্ড জেছিকাৰ জৰিয়তে অভিনয়ত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁৰ শেহতীয়া বিগ স্ক্ৰীণ আউটিং আছিল বিক্ৰম বেধাৰ জ্যেষ্ঠ পৰিদৰ্শক হিচাপে আৰু ৱেব ছিৰিজ মুখবীৰৰ চোৰাংচোৱা হিচাপে ।

