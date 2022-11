চিটাৰা ডেস্ক, 12 নৱেম্বৰ : 'বেটমেন: দ্য এনিমেটেড চিৰিজ'ত কণ্ঠদান কৰা কেভিন কনৰয়ৰ 66 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় (Kevin Conroy news)। কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিয়াৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে কনৰয়ৰ মৃত্যু হয় ৷ শৃংখলাৰ প্ৰযোজক ৱাৰ্নাৰ ব্ৰাদাৰ্ছে শুক্ৰবাৰে এই কথা সদৰী কৰে । 1992-1996 চনলৈকে চলি থকা প্ৰশংসিত এনিমেটেড ধাৰাবাহিকখনত কনৰয় বেটমেনৰ কণ্ঠস্বৰ আছিল যি প্ৰায়ে মাৰ্ক হেমিলৰ জোকাৰৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছিল । কনৰয়ে বেটমেনৰ প্ৰায় একচেটিয়া এনিমেটেড কণ্ঠস্বৰ হিচাপে কাম কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত আছিল প্ৰায় 15 খন চলচ্চিত্ৰ, টেলিভিছনৰ 400 টা খণ্ড আৰু দুই ডজন ভিডিঅ' গেম ৷

বেটমেনৰ আঠ দশকৰ ইতিহাসত ইয়াতকৈ ডাৰ্ক নাইটৰ চৰিত্ৰ কোনেও কৰা নাছিল । হেমিলে এক বিবৃতিত কয় যে কেইবাটাও প্ৰজন্ম ধৰি তেওঁ নিৰ্দিষ্ট বেটমেন হৈ আহিছে । "এইটো আছিল সেই নিখুঁত দৃশ্যপটবোৰৰ ভিতৰত এটা য'ত তেওঁলোকে সঠিক অংশৰ বাবে হুবহু সঠিক ল'ৰাটো পাইছিল আৰু পৃথিৱীখন ইয়াৰ বাবে ভাল আছিল ৷ তেওঁ সদায় মোৰ বেটমেন হৈ থাকিব", হেমিলে কয় ।

অনুৰাগীৰ মাজত কনৰয়ৰ জনপ্ৰিয়তাই তেওঁক কনভেনচন চাৰ্কিটত এক বিচৰা ব্যক্তিত্ব কৰি তুলিছিল । ডিচি কমিক্সৰ সততে উত্তাল জগতখনত কনৰয় আছিল এক মূল ভেটি আৰু বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় । ৱাৰ্নাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এনিমেচনে এক বিবৃতিত কয় যে কনৰয়ৰ অভিনয় “যিকোনো মাধ্যমত ডাৰ্ক নাইটৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰায়নৰ মাজত চিৰকাল ৰৈ যাব” । প্ৰযোজক পল ডিনিয়ে কয় যে, “কেভিনে সকলোতে নিজৰ লগত এটা পোহৰ লৈ আহিছিল, সেয়া ৰেকৰ্ডিং বুথতেই হওক বা 9/11 ৰ সময়ত প্ৰথম সঁহাৰিদাতাক খুৱাই দিয়াই হওক ৷ তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰা প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে তেওঁলোকৰ বেটমেনৰ সৈতে এটা মুহূৰ্ত থকাটো নিশ্চিত কৰিছিল কেভিনে । প্ৰকৃতাৰ্থত এজন নায়ক" ৷

নিউয়ৰ্কৰ ৱেষ্টবেৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু কানেক্টিকাটৰ ৱেষ্টপ'ৰ্টত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা কনৰয়ে আৰম্ভণিতে সু-প্ৰশিক্ষিত থিয়েটাৰ অভিনেতা হিচাপে কাম কৰিছিল । তেওঁ জুলিয়াৰ্ডত পঢ়িছিল আৰু । স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত তেওঁ জন হাউছমেনৰ অভিনয় গোট অভিনয় কোম্পানীৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰে । তেওঁ পাব্লিক থিয়েটাৰত "এ মিডছামাৰ নাইটছ ড্ৰিম" আৰু ব্ৰডৱেৰ "ইষ্টাৰ্ন ষ্টেণ্ডাৰ্ড"ত অভিনয় কৰিছিল । কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছান ডিয়েগোৰ ওল্ড গ্ল'ব থিয়েটাৰত তেওঁ "হেমলেট"ত অভিনয় কৰিছিল । 1980 চনত কনৰয়ে এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গোপনে জীয়াই থকা এজন টিভি প্ৰযোজকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা "ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড" ছবিখনৰ তেওঁৰ জীৱনত বিশেষ অৰ্থ আছিল । সমকামী কনৰয়ে কয় যে সেই সময়ত তেওঁ নিয়মিতভাৱে এইডছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বন্ধুসকলৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । মঞ্চত নিশাৰ ভাগত তেওঁ নিজৰ যন্ত্ৰণা ঢালি অভিনয় কৰিছিল ।

1980 চনত কনৰয় লছ এঞ্জেলছলৈ গুচি যায় আৰু ছ'প অপেৰাত অভিনয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ "চিয়াৰ্ছ", "ট্যুৰ অৱ ডিউটি" আৰু "মাৰ্ফি ব্ৰাউন"কে ধৰি টিভি ধাৰাবাহিকত অভিনয়ৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হয় । 1991 চনত যেতিয়া কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ আন্দ্ৰেয়া ৰোমানোৱে "বেটমেন: দ্য এনিমেটেড চিৰিজ"ৰ বাবে তেওঁৰ মুখ্য অভিনেতাৰ সন্ধান কৰি আছিল, তেতিয়া কনৰয় অহাৰ আগতে তেওঁ শ শ অডিচনৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল ।

কনৰয়ে কমিকছৰ কোনো পটভূমি নোহোৱাকৈ আৰু কণ্ঠ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত এজন নৱাগত হিচাপে এই চৰিত্ৰটো আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁৰ বেটমেনটো আছিল হাস্কি, ব্ৰুডিং আৰু ডাৰ্ক । তেওঁ কয় যে বিপৰীতমুখী কণ্ঠৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰেৰণা 1930 চনৰ ছবি "দ্য স্কাৰলেট পিম্পাৰনেল"ৰ পৰা আহিছিল, য'ত এজন ইংৰাজ অভিজাত ব্যক্তিয়ে দ্বৈত জীৱন যাপন কৰে ৷ ২০১৬ চনত কনৰয়ে দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছক কৈছিল, "It's so much fun as an actor to sink your teeth into" ৷ "ইয়াক এনিমেচন বুলি কোৱাটোৱে ন্যায় প্ৰদান নকৰে । এইটো পৌৰাণিক কাহিনীৰ দৰে", তেওঁ লগতে কয় ৷

বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি কনৰয়ৰ অভিনয়ৰ বিকাশৰ লগে লগে ই কেতিয়াবা তেওঁৰ নিজৰ জীৱনৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰিছিল । কনৰয়ে নিজৰ পিতৃক মদ্যপায়ী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে হাইস্কুলত পঢ়ি থকাৰ সময়তে তেওঁৰ পৰিয়ালটো বিভাজিত হৈছিল । তেওঁ সেই আৱেগবোৰক 1993 চনৰ এনিমেটেড ছবি "মাস্ক অৱ দ্য ফেণ্টাজম"লৈ প্ৰেৰিত কৰিছিল, যিখন ছবি ব্ৰুচ ৱেইনৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে হোৱা অস্থিৰ সমস্যাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । 2018 চনত দ্য হলীউড ৰিপ’ৰ্টাৰক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত কনৰয়ে কয় যে, "আন্দ্ৰেয়াই কৈছিল, ‘আপুনি ক’লৈ গৈছিল মই নাজানো, কিন্তু ই এক সুন্দৰ অভিনয় আছিল ।’ তাই জানিছিল মই কিবা এটাৰ ওপৰত আঁকিছো" ৷

কনৰয়ে ইহসংসাৰত স্বামী ভন চি উইলিয়ামছ, ভগ্নী ত্ৰিছা কনৰয় আৰু ভাতৃ টম কনৰয়ক এৰি থৈ যায় । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মুক্তি পোৱা “ফাইণ্ডিং বেটমেন” ছবিখনত কনৰয়ে চৰিত্ৰটোৰ সৈতে আৰু হলীউডৰ সমকামী হিচাপে নিজৰ অসম্ভৱ যাত্ৰাৰ বিষয়ে এখন কমিক লিখিছিল । তেওঁ লিখিছিল, "মই প্ৰায়ে আচৰিত হৈছো যে মই এই চৰিত্ৰটো তৈয়াৰ কৰাটো কিমান উপযুক্ত আছিল । 1950 আৰু 60 ৰ দশকত এক ভক্তিপূৰ্ণ কেথলিক পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা সমকামী ল’ৰা হিচাপে, মই নিজৰ কিছু অংশ লুকুৱাই ৰখাত পাৰদৰ্শী হৈ পৰিছিলো" ৷

তেওঁ কৈছিল যে বেটমেনৰ বাবে কনৰয়ৰ পৰা ওলাই অহা কণ্ঠস্বৰটো তেওঁ চিনাকি নাছিল - এটা কণ্ঠস্বৰ যি "30 বছৰৰ হতাশা, বিভ্ৰান্তি, অস্বীকাৰ, প্ৰেম, ব্যাকুলতাৰ পৰা গৰ্জন কৰি উঠি আহিছিল" ৷ "মই অনুভৱ কৰিছিলো যে বেটমেন মাত ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে" ৷

লগতে পঢ়ক : Shahrukh Khan instagram: বলীউডত 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা দীপিকাক লৈ শ্বাহৰুখে দিলে এই পোষ্ট